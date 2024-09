TP-Link ma nowy system mesh z Wi-Fi 7

Deco BE25 to najnowsza propozycja TP-Link, która wprowadza technologię Wi-Fi 7 do domów użytkowników. Dzięki innowacyjnym funkcjom i wysokiej wydajności, nowy system mesh ma zapewnić nie tylko superszybkie połączenia, ale także zwiększa stabilność oraz bezpieczeństwo sieci.

Deco BE25 – rewolucja w sieci Wi-Fi

System Deco BE25 oferuje szybkość sięgającą 3600 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4GHz. Dzięki dwóm portom WAN/LAN 2,5 Gb/s, użytkownicy mogą cieszyć się multigigabitowym połączeniem przewodowym, co powinno się sprawdzić w przypadku komputerów, konsol do gier czy telewizorów smart TV.

Nowy system WiFi Mesh wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak 4K-QAM, Multi-RU, OFDMA oraz MU-MIMO, których zadaniem jest maksymalizacja wydajności sieci bezprzewodowej. Kluczową funkcją jest również rozwiązanie Multi-Link Operation (MLO), umożliwiające jednoczesne odbieranie i wysyłanie danych w różnych pasmach. To nie tylko zwiększa przepustowość, ale także minimalizuje opóźnienia.

Bezpieczeństwo i kontrola sieci

Współczesne sieci domowe muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Deco BE25 chroni transmisję danych za pomocą szyfrowania WPA3 oraz pakietu TP-Link HomeShield. System ten pozwala na tworzenie profili użytkowników, co umożliwia dopasowanie ustawień bezpieczeństwa do potrzeb każdego domownika. Kontrola rodzicielska, wbudowana w HomeShield, zapewnia dodatkową ochronę najmłodszym, pozwalając na ograniczenie czasu korzystania z sieci oraz filtrowanie nieodpowiednich treści.

Rozwiązanie dla dużych przestrzeni

System Deco BE25 to rozwiązanie dla dużych domów, gdzie konieczne jest niezawodne Wi-Fi w każdym zakątku. Dzięki technologii Mesh i płynnemu roamingowi wspieranemu przez algorytmy sztucznej inteligencji, urządzenia mobilne automatycznie łączą się z routerem oferującym najsilniejszy sygnał. To eliminuje problemy z buforowaniem czy przerwami w transferze danych.

Łatwość konfiguracji i zarządzania

Proces instalacji Deco BE25 jest niezwykle prosty – wystarczy zainstalować aplikację Deco na smartfonie i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Co więcej, systemem można zarządzać głosowo, korzystając z Asystenta Google lub Amazon Alexy. Deco BE25 jest także kompatybilne z wcześniejszymi generacjami Wi-Fi, co pozwala na bezproblemową integrację z innymi urządzeniami Deco.

Dostępność i cena

Deco BE25 jest dostępny w dwóch wersjach: zestaw dwóch urządzeń kosztuje około 1000 zł, a trzypak można nabyć za 1500 zł. Każdy zakupiony produkt objęty jest trzyletnią gwarancją.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link