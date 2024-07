TP-Link ma nowy router 5G z WiFi 6. Wyciągnie nawet 4,67 Gb/s

TP-Link wprowadza nowy stacjonarny router 5G. Archer NX200 pozwoli osiągnąć prędkość pobierania nawet 4,67 Gb/s i zapewnia dostęp do sieci poprzez Wi-Fi 6.

TP-Link Archer NX200 to stacjonarny router 5G, który dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkim wymiarom 99 x 99 x 190 mm może być używany nie tylko w domu czy małym biurze, ale też podczas wyjazdów na wakacje czy w domku na działce.

Po włożeniu karty nanoSIM i podłączeniu do sieci 5G pozwala osiągnąć prędkości pobierania dochodzące aż do 4,67 Gb/s, co w polskich realiach jest aż nadto. Za moc odbieranego sygnału odpowiada 8 wewnętrznych anten 5G/LTE, a dwa zewnętrzne złącza SMA-F umożliwiają podłączenie zewnętrznej anteny, co dodatkowo zwiększa jakość połączenia. Dzięki konfiguracji Plug & Play wystarczy tylko włożyć kartę SIM, aby w kilka chwil mieć dostęp do szybkiego internetu.

Archer NX200 ma Wi-Fi 6 i obsługuje sieci Mesh

Jednocześnie Archer NX200 pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i podłączonym urządzeniom zapewnia prędkości dochodzące do 1800 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 1201 Mb/s paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Nowy router TP-Link wyposażono również w gigabitowy port LAN/WAN oraz dwa gigabitowe porty LAN, gwarantujące dużą prędkość dla sprzętów przewodowych, jak np. konsole do gier czy IPTV.

Tryb routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać NX200 również z kablowym połączeniem internetowym, na wypadek braku zasięgu LTE czy 5G. Wystarczy podłączyć przewód Ethernet do portu LAN/WAN, by używać tej funkcji.

Urządzenie obsługuje EasyMesh, co pozwala na połączenie wielu urządzeń w jedną, spójną sieć, eliminując martwe strefy i zapewniając równomierne pokrycie sygnałem. Zastosowanie technologii 1024-QAM i MU-MIMO umożliwia podłączenie do routera dużej liczby urządzeń jednocześnie, dzięki czemu sprzęt sprawdzi się w domah pełnych nowoczesnych technologii. Za bezpieczeństwo odpowiada szyfrowaniu WPA3. Konfiguracja routera możliwa jest przez stronę zarządzania lub aplikację Tether.

TP-Link Archer NX200 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 1300 zł. Router objęto trzyletnią gwarancją.

Źródło zdjęć: TP-Link