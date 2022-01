To jeszcze nie koniec BlackBerry. W tym roku model z 5G i klawiaturą

Firma BlackBerry zaistniała ostatnio, informując na początku stycznia o zakończeniu wsparcia dla starej generacji jeżynkowych terminali. Czy to znaczy, że marka całkiem już upadła? Według zapowiedzi płynących z rynku – jeszcze nie.

Smartfony starszej generacji z BlackBerry OS odeszły już do historii, bo producent zakończył świadczenie niezbędnych do ich działania usług. Dla dawnych fanów marki zabrzmiało to, jak ponure memento. Koniec BlackBerry nie jest jednak przesądzony.

Firma OnwardMobility, która ma obecnie prawa do wykorzystania marki BlackBerry, zapowiada, że nowy smartfon BlackBerry z 5G powstanie w 2022 roku. Tak, dokładnie ta sama obietnica padła rok temu, a producent przekonywał, że taki telefon wejdzie na rynek w 2021 roku.

To się jednak nie udało, a OnwardMobility tłumaczy się na swoim blogu, że rok 2021 był trudny, wiązał się z różnymi opóźnieniami technicznymi, a sytuacja na rynku nie pozwalała na wprowadzenie wysokiej jakości telefonu, co do którego istnieją bardzo duże oczekiwania fanów na całym świecie.

Firma przekonuje też, że w bieżącym roku wprowadzi na rynek obiecywany smartfon z 5G, z fizyczną klawiaturą, spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa w środowisku korporacyjnym. Firma nie ujawnia szczegółów na temat specyfikacji, ale wiadomo, że będzie to model z Androidem, zapewne już z wersją 12.

Firma OnwardMobility uzyskała licencję na markę BlackBerry w połowie 2020 roku, po tym, gdy wygasła podobna umowa na jeżynkowe smartfony zawarta z TCL Communication. Na rynkach Azji telefony BlackBerry wprowadziły też w mniejszej skali dwie inne firmy – Optiemus Infracom i PT BB Merah Putih – ale to OnwardMobility miało być globalnym spadkobiercą marki i ją reaktywować w dawnej chwale. Produkcyjnie ma ją też wspierać inna firma z Chin – FIH Mobile, należącą do Foxconna.

