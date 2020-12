Tak będzie wyglądał flagowy Realme Koi

Miał być Realme Race, ale najpewniej będzie Realme Koi. A na pewno wiemy jak nowy telefon będzie wyglądał.

Realme pracuje nad swoim nowym flagowcem, który zgodnie z pierwotnymi doniesieniami miał nosić miano Realme Race. W Chinach już pojawiają się jednak grafiki promocyjne Realme Koi, który ma być dokładnie tym samym modelem. Na plakacie znajdują się oczywiście karpie koi. Od marketingowych wysiłków producenta ciekawszy jest jednak wygląd nadchodzącego modelu, a i ten już pojawił się na chińskim portalu Weibo. Nowy smartfon Realme będzie mieć Snapdragona 888 i główny sensor aparatu tylnego 64 Mpix.

W przypadku akumulatora możemy się spodziewać 4000 mAh. Będzie go można naładować do pełna w zaledwie 20 minut, a do 41% w 5 minut. Wszystko to dzięki szybkiemu ładowaniu 125 W UltraDart. Urządzenie ma mieć cenę mniejszą niż 5000 juanów, czyli około 2830 złotych. Nie jest to jednak jedyny smartfon chińskiej firmy, który niedługo ujrzy światło dzienne. Możemy też spodziewać się modelu Realme V15, który będzie miał układ MediaTek Dimensity 800U. Tutaj nie będzie co prawda UltraDarta 125 W, będzie jednak technologia 50 W.

