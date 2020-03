Tak będzie wyglądać Honor 30 Pro

Niedługo Honor oficjalnie pokaże swój smartfon Honor 30 Pro, ale my już wiemy jak będzie on wyglądać. I nie mówimy tutaj o zwykłych renderach, a o pełnoprawnych zdjęciach.

Nowy smartfon udało się dostrzec w Chinach. Widać zapowiadane zakrzywienie ekranu oraz podwójny aparat przedni. Sam wyświetlacz ma mieć odświeżanie 90 Hz. Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami urządzenie będzie mieć Kirina 990 i łączność 5G, tak samo zresztą jak klasyczny Honor 30. W kwestii aparatu głównego, wiemy, że za główny sensor odpowiadać będzie japoński Sony. To nie będzie jednak jedyny telefon marki, który niedługo się pojawi.

Już za cztery dni oficjalnie pojawi się Honor 30S. To urządzenie będzie miało jednak Kirina 820. Tutaj również nie zabraknie łączności 5G. W Chinach smartfony 5G są powszechnie dostępne w średniej półce cenowej, a zgodnie z tym co mówi Vivo, niedługo będą i w niskiej. To niestety kontrastuje z Europą, gdzie to ciągle (z pewnymi wyjątkami) domena najwyższej półki.

