Honor 30S zadebiutuje 30 marca

Chiny odetchnęły już po koronawirusie. Teraz producenci sprzętu pełną parą biorą się za odbudowę rynku mobilnego. Jeszcze w marcu oficjalnie zadebiutuje kolejny model marki Honor. Będzie to Honor 30S.

Honor podzielił się datą premiery swojego nowego urządzenia za pośrednictwem chińskiej platformy mikroblogowej Weibo Co prawda marka nie podała innych szczegółów dotyczących nadchodzącego urządzenia, ale nie oznacza to, że nic nie wiemy. Już od pewnego czasu spodziewamy się, że Honor 30S będzie miał układ Kirin 820, poczwórny aparat główny i będzie go można szybko naładować ładowarką 40W.

Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - białej i pomarańczowej. Możemy się też spodziewać łączności 5G. W Chinach zresztą podejście do 5G jest zupełnie inne niż w naszej części świata i o wiele chętniej producenci wypuszczają nawet modele ze średniej półki z najnowszym standardem łączności. U nas to jeszcze zabawa dla wybranych.

Zobacz Vivo: jeszcze w tym roku 5G będzie w telefonach za ok. 870 złotych

Zobacz Honor: Magic UI 3.0 i EMUI dla nowych urządzeń



Źródło tekstu: gsmarena