Vivo: jeszcze w tym roku 5G będzie w telefonach za ok. 870 złotych

Telefony z dostępem do sieci 5G kojarzą się przede wszystkim z flagowcami. Vivo przekonuje, że to niedługo się zmieni.

Producenci sprzętu póki co rzadko zapuszczają się z najnowszym standardem łączności do sektora średniopółkowców, o budżetowcach nie wspominając. Nie oznacza to jednak, że tak się nie dzieje. Na bliższym nam rynku widzimy dopiero nieśmiałe próby, ale Vivo wyjaśnia, że w Chinach już właściwie wszyscy producenci dodają dostęp do 5G wszystkim modelom kosztującym już 2000 juanów, czyli około 1163 złotych.

Chińska marka twierdzi jednak, że wraz z upowszechnianiem się sieci 5G, jeszcze w obecnym roku zobaczymy smartfony kosztujące nawet 1500 CNY (ok 870 złotych) z łącznością tego typu. Sam Vivo jest gotowy do produkcji 100 tysięcy sztuk telefonów 5G dziennie. Trzeba jednak pamiętać, że sieć 5G jest w Chinach rozwinięta na naprawdę świetnym poziomie.

