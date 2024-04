Sony Xperia 1 VI ma być drogim flagowcem

Niedługo Sony zaprezentuje swojego nowego flagowca w postaci modelu Xperia 1 VI. Z doniesień wynika, że będzie to bardzo drogi smartfon.

Wielkimi krokami zbliża się premiera smartfona Sony Xperia 1 VI. Japończycy na 17 maja zapowiedzieli konferencję, na której nowy model ma zostać zaprezentowany. Jednak najnowsze plotki nie napawają optymizmem, bo podobno ma to być bardzo drogi sprzęt.

Cena Sony Xperia 1 VI

Z najnowszych informacji wynika, że Sony Xperia 1 VI będzie smartfonem drogim. Źródła z Tajwanu twierdzą, że telefon będzie kosztował nie mniej niż 39 900 TWD (dolar tajwański), co daje w przeliczeniu kwotę ponad 1200 dolarów. To przekłada się na niemal 5000 zł i to bez doliczenia podatku w wysokości 23 proc.

Dla porównania Samsung Galaxy S24 Ultra debiutował w cenie 1299,99 dolarów, więc niewiele niższej od tego, co ma zaproponować Sony. Rzecz w tym, że Koreańczycy mają dużo mocniejszą pozycję na rynku smartfonów, więc łatwiej znaleźć uzasadnienie dla tak wysokich kwot. Tymczasem urządzenia Sony nie cieszą się wielką popularnością, więc zaporowa cena może być gwoździem do trumny, przynajmniej pod kątem sprzedażowym.

Na zapowiedzianej na 17 maja konferencji Sony prawdopodobnie pokaże nie tylko model Xperia 1 VI, ale także smartfony Xperia 5 VI oraz Xperia 10 VI.

Źródło zdjęć: Gabo_Arts / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena