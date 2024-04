Google Pixel 8a na wideo. Najważniejsze funkcje w 30 sekund

Zbliża się premiera nowego Google Pixel 8a. Gorąco oczekiwany smartfon ma przynieść wszystko, co najlepsze od Google, a jednocześnie będzie kusił przystępną ceną. Promocyjne wideo producenta ujawnia najciekawsze funkcje, jakie przyniesie Pixel 8a.

Pixel 8a będzie miał swoją premierę na wydarzeniu I/O 2024 w maju. Choć Google nie ujawnia jeszcze danych technicznych ani możliwości smartfonu, to cześć informacji na ten temat krąży już w sieci. Teraz dołączyło do nich oficjalne, choć jeszcze nieopublikowane przez Google wideo promocyjne smartfonu, do którego dotarł @OnLeaks wraz z MySmartPrice.

Promocyjny filmik Google Pixel 8a przedstawia smartfon w codziennych sytuacjach, w których pomagają funkcje Google AI. Pierwsza z nich, Best Take, pozwoli na stworzenie idealnej fotografii podczas grupowego selfie – smartfon pozwoli wybrać z kilku zdjęć najlepsze ujęcie każdej z osób oddzielnie, dzięki czemu nie trzeba będzie w nieskończoność powtarzać ujęć, by wszyscy wyszli idealnie.

Na filmie widać też świetną funkcję Circle to Search, ułatwiającą wyszukiwanie obrazem po wykonaniu prostego gestu kółka na filmie lub zdjęciu. Google Pixel 8a pozwoli także na skorzystanie z funkcji Live Translate, czyli uniwersalnego tłumacza, który tłumaczy w locie treści uchwytowe aparatem, a także rozmowy głosowe i tekstowe. Podczas nagrywania wideo za pomocą smartfonu będzie także można skorzystać z funkcji Audio Magic Eraser, która w inteligentny sposób usuwa hałasy z nagrania. Filmik potwierdza także znany już z przecieków wygląd Google Pixel 8a z charakterystycznym paskiem z aparatami, przebiegającym w poprzek obudowy.

Google Pixel 8a: kompaktowy ideał

Jak wynika z krążących w sieci doniesień, Google Pixel 8a będzie spełnieniem marzeń tych, którzy czekają na smartfon o relatywnie niewielkich rozmiarach, ale za to pełen mocy i z ciekawymi funkcjami. No i do tego – z czystym Androidem i wieloletnim wsparciem.

Spodziewana specyfikacja modelu Google Pixel 8a to ekran OLED o przekątnej 6,1 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080), z odświeżaniem 120 Hz i jasnością sięgającą 1400 nitów. Moc do pracy ma dostarczyć układ Tensor G3, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane i aplikacje użytkownik będzie miał 128 GB pamięci wewnętrznej. Sekcję foto stworzą dwa tylne aparaty 64 Mpix i 13 Mpix, których możliwości będą mocno wspierać algorytmy AI. Zdjęcia selfie wykonamy za pomocą aparatu 13 Mpix, a energię do pracy dostarczy akumulator 4500 mAh z ładowaniem 27 W. Na start Google Pixel 8a dostanie Androida 14, ale mówi się o nawet siedmioletnim wsparciu aktualizacji systemowych. Według licznych plotek smartfon oficjalnie trafi do Polski.

