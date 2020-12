Sony Xperia 1 III nie będzie droższa niż 1 II

Zbliża się debiut kolejnej generacji smartfonów japońskiego Sony. Wygląda na to, że producent poszedł po rozum do głowy i nie zamierza po raz kolejny zwiększać ceny swojego flagowca.

Sony ma za sobą naprawdę dobry rok. W segmencie mobilnym udało się zahamować spadki, co jest o tyle dużym osiągnięciem, że ogólna sytuacja rynkowa wcale nie sprzyja polepszaniu jakichkolwiek wyników. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i Sony bardzo chętnie w przyszłym roku widziałby już wzrosty. Japończycy pokazują ostatnio dwa flagowce - większy 1 na początku roku i mniejszy 5 pod koniec. W tym roku klienci kupujący piątkę otrzymywali ten sam (a nie mniejszy) akumulator i wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz kosztem mniejszego rozmiaru.

Efektem było to, że jedynka była dosłownie modelem i słabszym i droższym. O 1100 złotych droższym. Sony poszedł jak widać po rozum do głowy i zamierza przerwać zwyczaj podwyższania cen w każdym roku. Sony Xperia 1 III ma kosztować dokładnie tyle samo co jej poprzedniczka - Xperia 1 II. Oczywiście 1200 dolarów to dużo. Bardzo dużo. Ale tym razem w cenie dostaniemy Snapdragona 888 zamiast Snapdragona 865. Wygląda na to, że Sony zrozumiał, że z jego polityką cenową jest jednak duży problem.

