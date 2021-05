Smartwatch z rozciągliwym ekranem? Royole już to ma

Smartwatch mógłby dopasować się do kształtu ręki i rozciągać się podczas ruchu. Już nic nie stoi na przeszkodzie. Royole pokazał własnie rozciągliwy ekran micro-LED dla smartwatchy, opasek sportowych i wystrzałowej garderoby.

O Royole zrobiło się głośno, gdy na rynek wprowadzony został pierwszy składany smartfon Royole FlexPai. Firma specjalizuje się jednak nie w smartfonach, ale w innowacyjnych ekranach, takich jak ten:

Ten ekran micro-LED ma rozdzielczość 96 × 60 pikseli i przekątną 2,7 cala. Jego konstrukcja pozwala na rozciągnięcie do 130% pierwotnego rozmiaru i wyginanie na wypukłościach aż do 40°. Royole zapowiada, że taki ekran może osiągnąć zagęszczenie do 120 pikseli na cal.

Taki ekran byłby idealny do elektroniki noszonej. W końcu spełniłby marzenia o wygodnych smartwatchach, które będą pasować do każdego nadgarstka. Przy tym prawdopodobnie podniósłby ich trwałość. Taki ekran na składanym telefonie również mógłby rozwiązać niektóre problemy konstrukcyjne.

Jest jeszcze jedno zastosowanie tego ekranu – elementy przezroczyste. Royole twierdzi, że ten ekran przepuszcza do 70% światła. Jest więc niezłym kandydatem dla okularów i szyb samochodowych.

