Smartfony z dużymi zniżkami z okazji... "Dnia bez telefonu"

Dzisiaj "Dzień bez telefonu", w związku z czym Komputronik postanowił zrobić wielką promocję na smartfony. Dzięki temu możesz nabyć upatrzony model nawet za 600 złotych mniej!

Jak przypomina Komputronik: "Światowy Dzień Bez Telefonu to święto, które nie ma nas zniechęcić do używania smartfonów, ale zwraca uwagę na rozsądne korzystanie z technologii". Czyli - ma za zadanie przypomnieć ludziom, że istnieje życie społeczne, rozmowy twarzą w twarz, itp. Co ciekawe, gdy wprowadzono go po raz pierwszy, nie było jeszcze smartfonów takich, jak dzisiaj, a telefony komórkowe, które służyły głównie do rozmów oraz wysyłania SMS-ów. jakie są to urządzenia dzisiaj - tego nikomu wyjaśniać nie trzeba.

Komputronik zachęca do odpoczynku od smartfona przez jeden dzień, a zarazem umożliwiać nabycie nowoczesnych modeli z dużymi zniżkami oraz wliczonymi w cenę usługami, jak podstawowa konfiguracja, instalacja karty SIM i SD, pomoc w przenoszeniu kontaktów ze starszego modelu, rejestrację urządzenia w Google lub iOS, a także instalację do trzech bezpłatnych aplikacji i podłączenie zewnętrznych akcesoriów. Jak to działa? Zamawiasz model na tej stronie, a następnie wybierasz opcję odbioru w salonie - i tam, na miejscu, korzystasz z wymienionych usług. A co oferuje w ramach promocji Komputronik?

Zobacz też: Gorrrące Przeceny w Komputroniku - możesz kupić sprzęt z dużymi zniżkami

Jednym z hitów tej akcji jest Huawei P40 Lite 128GB Dual SIM (czarny), przeceniony z 1599 złotych na 999 złotych, a więc tańszy o 600 złotych. Zwraca tez uwagę Apple iPhone 11 Pro Max 64GB (złoty), gdzie obniżono cenę z 5599 na 5299 złotych. Czyli - oszczędność 300 złotych. Taka sama obniżka objęła Apple iPhone 11 Pro 64GB (srebrny). Pozostałe modele w promocji są tańsze o 50-200 złotych. Dlatego warto zajrzeć na stronę i skorzystać z promocji!