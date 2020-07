Gorrrące Przeceny w Komputroniku - możesz kupić sprzęt z dużymi zniżkami

Komputronik rozpoczął promocję Gorrrące Przeceny i zaczyna wietrzyć magazyny. Dzięki temu możesz kupić taniej smartfony, komputery, laptopy, sprzęt RTV i AGD, a nawet perfumy!

Promocja Gorrrące Przeceny obejmuje 18 kategorii: laptopy, komputery, smartfony, tablety, części PC, peryferia, dla graczy, akcesoria/eksploatacja, telewizory i RTV, małe AGD, duże AGD, foto/wideo, biuro/firma, moto, dom, dziecko, zdrowie i uroda, ogród. Co znajdziemy w nich ciekawego? Na przykład Huawei P40 Lite E 64GB Dual SIM lite tańszy o 300 zł czy Apple iPhone XR 128GB tańszy o 100 zł. W dziale komputerów czeka przeceniony o 2600 złotych zestaw dla gracza Komputronik Infinity LC-900, a także Komputronik Pro 500 - tu obniżka wynosi ponad 580 złotych. W dziale laptopów widzimy m.in. przeceniony o 400 złotych Lenovo Ideapad C340-14API oraz Lenovo Legion Y740-15IRH taniej o 591 złotych.

W dziale TV zwracają uwagę dwa przecenione telewizory. Pierwszy to Panasonic TX-65GX700E, przeceniony o 300 złotych, drugi - model Sony KD-65XG7005, który obecnie można kupić taniej o 500 złotych. A co jeszcze ciekawego? Najlepiej odwiedź stronę Gorrrących Przecen i sprawdź wszystkie kategorie, które Cię interesują. Lepiej zrobić to szybko - promocja trwa tylko do wyczerpania zapasów, co może nastąpić w każdej chwili.