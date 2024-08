Smartfon bez przycisków? Xiaomi szykuje taki na 2025 rok

Jak podaje portal Smartprix, Xiaomi pracuje nad flagowym smartfonem całkowicie pozbawionym przycisków. Urządzenie o nazwie kodowej „Zhuque” jest na razie na wczesnym etapie rozwojowym, więc jego dokładne parametry techniczne nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że na obudowie nie znajdzie się ani jeden fizyczny przycisk. Sterowanie ma się odbywać poprzez ekran, a także prawdopodobnie gesty ekranowe, czujniki na obudowie i głosowo.

Xiaomi Zhuque ma przynieść jeszcze jedną nowość – podekranowy aparat selfie, dzięki czemu w wyświetlaczu nie będzie wycięcia na obiektyw. Takie rozwiązanie jest już dobrze znane ze smartfonów Nubia, sięgnął po nie również Samsung, ale dotąd inni producenci nie zdecydowali się na jego wprowadzenie. Być może dlatego, że wpływa to niekorzystnie na jakość zdjęć. Xiaomi może tu nas jednak pozytywnie zaskoczyć, przedstawiając nową technologię UDC.

Z relacji Smartprix wynika, że Xiaomi Zhuque będzie flagowcem, a jego sercem ma być układ z serii Snapdragon 8 Gen 4 – pada nazwa Snapdragon 8+ Gen 4, ma to być modyfikacja podstawowego układu czwartej generacji.

Late as fuck but as I teased Saturday, new Xiaomi flagship "zhuque" in development for 2025 release. Details in Smartprix article.