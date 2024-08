Wszystkie smartfony nagle staną się przestarzałe? Jeśli Xiaomi to zrobi, czapki z głów

Xiaomi pracuje ponoć nad telefonem, który zachowując typowe wymiary, zaoferuje akumulator o niespotykanie wysokiej pojemności.

Epokowych wydarzeń w historii smartfonów było już co najmniej kilka, ale jako najbardziej przełomowe każdy pewnie wskazał by coś innego. Dla jednego będzie to pojawienie się OLED-ów, dla innego czytników biometrycznych w ekranie, a jeszcze inny może wskazać na dodanie drugiego i kolejnych aparatów fotograficznych.

Niemniej cały ten rozdźwięk udowadnia jedno. Od momentu premiery pierwszego iPhone'a w 2007 roku ciężko mówić o jakiejś rewolucji, która mogłaby totalnie odmienić wrażenia użytkowników. Możliwości i ograniczenia smartfonów od niemal dwóch dekad pozostają z grubsza te same.

Xiaomi ponoć potrafi zrobić akumulator 7500 mAh o sensownych wymiarach

Być może jednak wkrótce się to zmieni, a to za sprawą Xiaomi, które to, jak donosi Digital Chat Station, pracuje nad czymś mogącym wreszcie popchnąć skostniały rynek do przodu. Mowa o telefonie mającym otrzymać akumulator o spektakularnej pojemności 7500 mAh, czyli około 50 proc. większy niż dzisiejszy standard 5000 mAh.

Z tym że nie chodzi tu ponoć o stworzenie wielgachnego potworka, wzorem na przykład Energizera, który swego czasu pokazał model Power Max P18K z akumulatorem 18 000 mAh, o masie sięgającej pół kilograma. Wedle doniesień Xiaomi ma zwiększyć ogniwo przy zachowaniu dość kompaktowej formy.

Co więcej, jak podaje źródło, innowacyjne urządzenie otrzyma także szybkie ładowanie 100 W. Wyliczono, że w ten sposób ładowanie od zera do pełna powinno zająć nie dłużej niż 63 minuty, a w zamian sprzęt mógłby odwdzięczyć się nawet trzema dobami intensywnej pracy.

Baterie krzemowo-węglowe wchodzą do gry

Wszystkie to miałoby być możliwe dzięki zastosowaniu nie klasycznej baterii litowo-jonowej, lecz nowinki w postaci konstrukcji krzemowo-węglowej. Przy czym, na dobrą sprawę, sama ta technologia nie jest przykładem żadnej kosmicznej inżynierii. Baterie krzemowo-węglowe mają wyższą gęstość energii od klasycznych odpowiedników, ale najlepiej radzą sobie przy niskich napięciach.

Baterię krzemowo-węglową wykorzystał już Honor w chińskiej wersji modelu Magic5 Pro z 2023 roku, jednak bez aż tak widowiskowych rezultatów, jak prognozuje się niniejszym. Wówczas pojemność akumulatora zwiększono z 5100 mAh w wersji globalnej do 5450 mAh w Chinach.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Framesira / Shutterstock

Źródło tekstu: Digital Chat Station, oprac. własne