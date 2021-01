Samsung też chce mieć zwijany telefon

Samsung jest największym graczem na rynku składanych smartfonów, teraz zamierza on osiągnąć to samo na jeszcze innym.

Wielu producentów mówiło o stworzeniu składanego smartfonu, jednak na ostatnią prostą wjechało wtedy tylko dwóch. Był to koreański Samsung i chiński Huawei. To jednak ten pierwszy wykazał się większą odwagą i postanowił stworzyć od podstaw nowy segment rynku. Huawei dołączył później. Ten skok na głęboką wodę bardzo się Koreańczykom opłacił, teraz to oni są zdecydowanym liderem na rynku zginanych smartfonów. Ostatnio coraz odważniejsi zrobili się z kolei lokalni rywale Samsunga - LG oficjalnie zaczął mówić o rozwijanym smartfonie. W ten sposób każdy sam decydowałby jakiego urządzenia teraz potrzebuje.

Ostatnio mniejszy z koreańskich producentów spowolnił prace nad wypuszczeniem urządzenia na rynek. Nie oznacza to jednak, że taka idea zamarła całkowicie. Podchwycił ją bowiem Samsung, który sam pracuje nad takim urządzeniem. Jednocześnie największy producent smartfonów bardzo wierzy w sektor składanych urządzeń - w tym roku mamy zobaczyć aż cztery takie. Samsung już wcześniej sygnalizował, że dokładnie tak według niego wygląda przyszłość branży.

