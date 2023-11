Lepiej nie rób tego ze swoim samsungiem. Możesz go zepsuć

Oprogramowanie One UI 6, bazujące na systemie Android 14, zdążyło już trafić na wybrane modele samsungów. Niemniej jego instalacja w obecnej chwili może nie być najlepszym pomysłem.

Tym, co wyróżnia smartfony marki Samsung, zwłaszcza te z wyższej półki, są efektowne ekrany typu AMOLED. Niestety technologia diod organicznych ma też pewną wadę. Długotrwałe wyświetlanie statycznych obrazów może prowadzić do wypalenia poszczególnych pikseli, co owocuje mało przyjemnym powidokiem.

Koreański producent znalazł jednak proste, aczkolwiek skuteczne rozwiązanie. W oprogramowaniu One UI 5 wszystkie statyczne elementy obrazu, takie jak pasek nawigacji, regularnie przesuwały się w tę i z powrotem. Zmiana była na tyle nieznaczna, by użytkownik nie czuł się wyobcowany, ale wystarczająca do uniknięcia niepożądanego zjawiska.

Aktualizacja do One UI 6 zepsuła zabezpieczenie

Rzecz polega na tym, że po aktualizacji do One UI 6 wielu osobom, jak donosi serwis „Phone Arena”, zabezpieczenie nie działa. Mieli to spostrzec najbardziej czujni użytkownicy, którzy chcąc udowodnić swoją tezę, przeprowadzili prosty test.

Najpierw wykonali zrzut ekranu, a następnie ustawili telefon w pozycji horyzontalnej, po czym wrócili do widoku pionowego i wykonali kolejny zrzut. Na koniec uzyskane obrazy porównali zaś w programie graficznym poprzez nałożenie ich na siebie. Przedstawiony rezultat nie pozostawia żadnych złudzeń.

Podczas gdy w przypadku starszej wersji oprogramowania zmiana pozycji elementów na ekranie nie podlega dyskusji, w zaktualizowanym systemie konkretne piksele stale pozostają w jednym miejscu. I dzieje się tak ponoć bez względu na liczbę powtórzeń, więc nie ma mowy o tym, że producent jedynie zmniejszył częstotliwość przesunięć.

Co robić? Odpowiedź wydaje się jasna

Pozostaje czekać na poprawkę, a jednocześnie, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, dla pewności warto wstrzymać się z instalacją samego One UI 6. Kilkudniowy epizod z paskiem nie powinien wprawdzie AMOLED-a uszkodzić, ale jak to mawiają, przezorny zawsze ubezpieczony.

Dla najbardziej niecierpliwych (albo tych, którzy One UI 6 już mają i woleliby uniknąć downgrade'u) są z kolei aplikacje takie jak QuickStar w Galaxy Store, pozwalające tymczasowo ukryć ikony.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Framesira

Źródło tekstu: Phone Arena, oprac. własne