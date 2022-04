Samsung i Realme uaktualniają nakładki dla swoich telefonów

Samsung i Realme postanowili uaktualnić nakładki One UI i Realme UI dla swoich telefonów. Dostają je Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy S20 FE 4G i Realme GT Neo 2.

Niewielu liczących się producentów sprzętu stawia na telefony z czystym Androidem. Większość promuje swoje nakładki. Najlepszym przykładem będzie tu Xiaomi, który kiedyś obraził się za to, ze jego klienci woleli smartfony z czystym Androidem niż MIUI. Chiński producent skasował wtedy z Twittera ankietę ze złymi wynikami.

Samsung ma One UI, a Realme - Realme UI. Obaj producenci uaktualnili kolejne swoje modele i ich wersje oprogramowania. W przypadku koreańskiego producenta były to telefony Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy S20 FE 4G. Wszystkie one otrzymują One UI 4.1 na podstawie Androida 12.

Realme i Samsung uaktualniają swoje telefony. Co nowego?

Koreańska firma chwali się, że poza standardowymi poprawkami błędów (w przypadku A52s dotyczył on na przykład akumulatora), użytkownicy dostaną marcowe poprawki bezpieczeństwa i na przykład ulepszenia kalendarza.

Realme GT Neo 2 otrzymał z kolei Realme UI 3.0. W wypadku chińskiej firmy poza zmianami w interfejsie dostajemy na przykład ulepszony tryb wyświetlacza Always On. Realme zadbał też o usprawnienie animacji i wielozadaniowości.

