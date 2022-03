Samsung Galaxy M33 - poznajemy europejską cenę

Samsung Galaxy M33 wreszcie wyjawił swoją cenę w Europie. Nowy telefon Samsunga z dużą baterią i 5G będzie całkiem sensownie wyceniony.

Na początku miesiąca Samsung zaprezentował kilka nowych modeli telefonów z serii Galaxy A i Galaxy M. Pojawiły się wtedy urządzenia Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy M23 i Samsung Galaxy M33. Niestety, Koreańczycy nie pochwalili się wtedy cenami nowych telefonów. Te poznajemy dopiero teraz.

Już pierwszego dnia poznaliśmy polską cenę Samsunga Galaxy M23. Telefon pojawił się wtedy w ofercie sieci RTV Euro AGD z ceną 1299 zł. Później doszły do nas informacje o cenie Samsunga Galaxy A13 w Holandii. Tam wariant z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej kosztuje 189 euro.

Samsung Galaxy M33 - ile będzie kosztować?

Teraz nadeszła pora na Samsunga Galaxy M33. Tym razem wieści dochodzą do nas z Niemiec. Model z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej będzie u naszych zachodnich sąsiadów kosztować 349 euro. Pierwsi klienci dostaną go do swoich rąk 8 kwietnia.

Przypomnijmy: smartfon ma wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala. Z tyłu są cztery aparaty: 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpix. Smartfon jest napędzany układem Exynos 1200. Akumulator ma pojemność 6000 mAh.

