Tablety Samsung Galaxy Tab S6 dostają Androida 12. Dotyczy to zarówno wersji standardowej, jak i tej Lite.

O ile w świecie smartfonów Samsung jest królem (a Huawei, który go z tego tronu na chwilę zrzucił chwilę potem został daleko w tyle), tak w tabletach sprawa ma się inaczej. Tam rządzi Apple, a o ile Samsung jest drugi to dystans między obiema firmami jest kolosalny.

Nie piszemy zresztą zbyt wiele o tabletach Samsunga. Ostatnią wiadomością było zresztą to, że Samsung Galaxy Tab S8 pożegna się z bazą benchmarków Geekbench. Samsung sam się jednak o to prosił właściwie oszukując w benchmarkach. Na szczęście teraz, mamy o wiele lepszą nowinę. Samsung Galaxy Tab S6 dostaje bowiem Androida 12.

Samsung Galaxy Tab S6 dostaje Androida 12, poprawki bezpieczeństwa i One UI 4

Dotyczy to zarówno klasycznego modelu, jak i wersji Lite. Jedna z nich dostaje Androida 12 w Niemczech, a druga we Francji. Co ciekawe klasyczny Samsung Galaxy Tab S6 dostaje przy okazji lutowe poprawki bezpieczeństwa, ale wariant Lite dostaje już marcowe. Uaktualnienie pierwszego z nich ma numer kodowy T865XXU5DVC3, a drugiego P615XXU4EVC5.

Androidowi 12 towarzyszy nakładka One UI 4, która przynosi np. zmiany w interfejsie i w opcjach personalizacji.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 FE może być lepszy niż zwykły Galaxy S22

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S8 też wyleci z Geekbench

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: sammobile