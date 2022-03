Samsung Galaxy Tab S8 też wyleci z Geekbench

Samsung Galaxy Tab S8 też używał niesławnej funkcji Game Optimizng Service. Teraz i on wyleci zatem z Geekbench.

Samsung na początku marca stał się głównym bohaterem afery związanej z fałszowaniem faktycznych możliwości smartfonów. Chodzi o funkcję Game Optimizing Service, która ogranicza wydajność niektórych aplikacji. Jest ich ponad 10 tysięcy, w tym elitarnym gronie są aplikacje Google'a, Microsoftu, samego Samsunga, Genshin Impact czy nawet Pornhub. W tym gronie nie ma jednak żadnego z popularnych benchmarków.

Samsung Galaxy Tab S8 też oszukiwał

Geekbench bardzo szybko zareagował na takie doniesienia. Użytkownicy sprawdzają benchmarki, by wiedzieć czego się spodziewać po danym telefonie, a nie by widzieć co ich telefon mógłby osiągać, ale tego nie zrobi. Przedstawiciele benchmarku usunęli zatem trzy ostatnie serie flagowych smartfonów, które używają GOS.

Okazuje się jednak, że dokładnie to samo działo się w przypadku serii tabletów Galaxy Tab S8. Dotyczy to zarówno klasycznej wersji tabletu, jak i wariantów Plus oraz Ultra. Teraz i te tablety pożegnają się z Geekbench. Seria S7 nie ma się czego bać, ona zostaje. Koreańczycy wypuszczają z kolei aktualizację, która pozwoli wyłączyć Game Optimizing Service.

Źródło zdjęć: samsung

Źródło tekstu: android police