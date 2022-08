Samsung Galaxy Z Fold4 nie ma już przed nami tajemnic

Samsung oficjalnie zaprezentuje w tym tygodniu swoje nowe, składane smartfony. O modelu Galaxy Z Fold4 wiemy już w zasadzie wszystko dzięki publikacji w serwisie WinFuture.de.

Samsung Galaxy Z Fold4 to nowy, składany smartfon koreańskiego producenta, który wkrótce zadebiutuje na globalnym rynku. Urządzenie to, podobnie jak poprzednicy, zostało wyposażone w dwa wyświetlacze. Wewnętrzny to zginany panel Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości 1812 x 2176 pikseli. Odświeża on obraz z częstotliwością 120 Hz. Pod jego powierzchnią został schowany obiektyw aparatu fotograficznego o rozdzielczości 4 Mpix (f/1.8). Ekran można obsługiwać za pomocą eysika S Pen, który trzeba będzie kupić osobno (chyba, że dostaniemy go w promocji).

Na zewnątrz obudowy znajduje się dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 904 x 2316 pikseli, również 120 Hz. W tym ekranie wycięto otwór na obiektyw aparatu o rozdzielczości 10 Mpix (f/2.2). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8, OIS). Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątmy 12 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4, OIS, zoom optyczny 3x).

Wewnątrz obudowy odpornej na działanie wody (IPx8) pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który współpracuje z 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci masowej. W wyciekłej specyfikacji pojawiła się również opcja 1 TB przestrzeni na dane. Galaxy Z Fold4 obsługuje sieci 5G, zapewnia też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Jest tu też eSIM, głośniki stereo oraz skaner odcisków palców na boku obudowy.

Nadchodzący "składak" Samsunga zasilany jest akumulatorem o pojemności 4400 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 25 W i bezprzewodowym 15 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy Z Fold4 zostanie zaprezentowany 10 sierpnia 2022 roku. Od razu powinna ruszyć przedsprzedaż tego urządzenia, która potrwa do 25 sierpnia. Najtańszy wariant, 12/256 GB, ma kosztować w Europie 1799 euro (8458 zł). Z kolei chcąc mieć 512 GB przestrzeni na dane, trzeba będzie wysupłać 1899 euro (8928 zł). Dla przypomnienia, Galaxy Z Fold3 wszedł do sprzedaży w Polsce z ceną 8299 zł (12/256 GB) i 8799 zł (12/512 GB). Teraz może być więc drożej.

