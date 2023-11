Galaxy Xcover7: tak wygląda nowy pancerniak Samsunga

Samsung Galaxy Xcover7 nabiera kształtów. Nowy pancerniak z popularnej serii pojawił się na pierwszych renderach, dzięki czemu wiemy już, jak wygląda.

Galaxy Xcover7 nie jest zbyt często tematem przecieków – pierwsze doniesienia o tym telefonie pojawiły się we wrześniu, gdy poznaliśmy jego oznaczenie kodowe SM-G556B. Wskazuje to, że siódma generacja to następca modelu Galaxy Xcover5 (SM-G525F) z 2021 r., a nie zeszłorocznego Galaxy Xcover6 Pro (SM-G736B) – czyli bez wyróżnika Pro. Nie musi to jednak oznaczać, że Galaxy Xcover7 będzie telefonem wyraźnie gorzej wyposażonym.

O specyfikacji niestety niewiele jeszcze wiadomo, ale za to tajemnicy nie stanowi już wygląd nowego telefonu. Serwis Android Headlines opublikował pierwsze rendery Galaxy Xcover7.

Galaxy Xcover7 – zobacz, jak wygląda

Wzrok przyciąga nietypowy tył obudowy, która poprzecznymi żłobieniami podzielona jest na cztery części, a w dodatku w każdej z nich znajdują się dodatkowe skośne wgłębienie. To nadaje smartfonowi bardziej wyrazisty charakter – poprzednie modele były bardziej dyskretne, po siódemce od razu widać, że to pancerniak. Taka konstrukcja zapewni lepszy uchwyt i amortyzację w razie upadków. Wzmocnione zostały również rogi – wcześniejsze modele były w tych miejscach płaskie, tu widać niewielkie odbijacze.

Galaxy Xcover7 wyposażony będzie w tylko jeden aparat, któremu towarzyszy podwójne doświetlenie LED. Dokładnie taki sam układ Samsung zastosował w modelu Xcover5, inny niż w Xcover6 Pro z dwoma aparatami.

Choć nie widać tego dokładnie na renderach, tylny panel można zdjąć, by dostać się do wymiennego akumulatora, co stanowi szczególną, cenioną cechę Galaxy Xcover. Na lewym boku telefonu znajduje się dodatkowy klawisz specjalny, który można będzie skojarzyć z wybranymi aplikacjami, np. komunikatorem push-to-talk czy skanerem kodów kreskowych. Przód telefonu ujawnia, że ekran ma wycięcie w kształcie litery U na aparat selfie. Ramki otaczające wyświetlacz są dość duże, ale to we wzmocnionych smartfonach jest to standardem.

Z wcześniejszych doniesień wynika, że Galaxy Xcover7 będzie bazował na planowanym na przyszły rok smartfonie Galaxy A55. W możliwej specyfikacji wymieniany jest ekran AMOLED o przekątnej 6,4 lub 6.5 cala i rozdzielczości Full HD+, układ Exynos 1480, aparat 50 Mpix oraz akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25 W.

