Samsung Galaxy XCover 6 Pro coraz bliżej. Specyfikacja potwierdzona

Wszystko wskazuje na to, że zbliża się premiera kolejnego wzmocnionego telefonu Samsunga – modelu Galaxy XCover 6 Pro. Pojawiły się nowe doniesienia na jego temat.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro już wcześniej zaistniał w przeciekach, tyle że pod roboczą nazwą Galaxy XCover Pro 2. Najnowsze ustalenia wskazują jednak na to, że Samsung ostatecznie zdecydował się na nawiązanie do głównej linii XCover, którą reprezentuje obecnie Galaxy XCover 5. Będzie więc jego następca i to od razu w lepszym wydaniu Pro.

Wzmocniony smartfon Samsunga został dostrzeżony w konsoli Google Play, która ujawniła jego rynkową nazwę Galaxy XCover 6 Pro, oznaczenie kodowe SM-G736U, a także potwierdziła częściową specyfikację.

Wynika z tego, że Galaxy XCover 6 Pro będzie napędzany przez układ Snapdragon 778G z modemem 5G, rdzeniami o maksymalnym taktowaniu 2,4 GHz i GPU Adreno 642L. Nie jest to nowa jednostka, ale na tle poprzednich modeli z wyraźnie słabszymi układami Exynos będzie to wyraźny postęp.

Niestety, pamięci RAM jest tylko 6 GB, choć jest jeszcze szansa, że wyjdzie też mocniejsza wersja z 8 GB.

Dane z konsoli Google Play potwierdzają też, że Galaxy XCover 6 Pro wyjdzie od razu z Androidem 12, co oznacza najprawdopodobniej też OneUI 4. Wspominane w niej dane – rozdzielczość ekranu 1080 x 2408 i gęstość 450 dpi – sugerują ponadto ekran 6,5 cala i ma to być ponownie Super AMOLED.

Wymiary telefonu to 169,5 x 81,1 x 10,1 mm. Na obudowie ma się znaleźć wyjście jack 3,5 mm. Na pozostałe szczegóły musimy zaczekać.

Zobacz: Samsung Galaxy XCover Pro 2 – rendery ujawniają wygląd nowego twardziela

Zobacz: Samsung Galaxy XCover Pro: test wzmocnionego smartfonu do zadań biznesowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, OnLeaks