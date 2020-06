Samsung Galaxy Watch 3 - wyciek firmware wskazuje na mocne powiązanie z Microsoftem

Samsung i Microsoft mają ze sobą mocne powiązania, a najnowsze informacje wskazują, że na najnowszym smartwatchu południowokoreańskiego producenta pojawi się oprogramowanie giganta z Redmond.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o specyfikacji smarwatcha Samsung Galaxy Watch 3 - przypomnę, że ma pojawić się w dwóch wersjach, różniących od siebie wielkością. Mniejszy ma mieć wymiary 41 x 42,5 x 11,3 mm i wyświetlacz AMOLED 1,2 cala, a w przypadku większego będzie to odpowiednio 45 x 46,2 x 11,1 mm i 1,4 cala. Jeśli chodzi o firmware, podaliśmy tylko, że "ma się w nim pojawić optyczny czujnik tętna, ze wsparciem dla monitorowania ciśnienia krwi oraz możliwością tworzenia elektrokardiogramu (EKG)". Dzisiaj możemy podać na ten temat nieco więcej informacji.

Nie są one zaskakujące, zważywszy na fakt, że Samsung od dawna współpracuje z Microsoftem. na wielu smartfonach firmy Samsung można znaleźć preinstalowane aplikacje Office, a także OneDrive i Twój telefon. W Galaxy Watch 3 może pojawić się Outlook, który zastąpi autorskiego klienta Samsung Email.

Zobacz też: [Aktualizacja] Samsung Galaxy Watch 3 - nowe informacje o specyfikacji zegarka

Okrył to redaktor serwisu XDA Developers, Max Weinbach, który uzyskał dostęp do firmware tego smartwatcha. Jeśli to się potwierdzi, może oznaczać to nacisk Microsoftu na pojawianie się jego aplikacji na urządzeniach przenośnych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: XDA Developers

Źródło tekstu: XDA Developers