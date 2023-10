Kup Samsunga Galaxy Tab S9 FE i zgarnij przydatne prezenty

Samsung wprowadził na polski rynek swoje najnowsze tablety, modele Galaxy Tab S9 FE i większy Galaxy Tab S9 FE+. W promocji na start można zgarnąć dwa przydatne prezenty, słuchawki oraz etui.

Na początku października Samsung zaprezentował dwa nowe tablety, modele Galaxy Tab S9 FE z 10,9-calowym ekranem oraz Galaxy Tab S9 FE+ z wyświetlaczem o przekątnej 12,4 cala. Urządzenia te właśnie trafiły do sprzedaży w naszym kraju z ciekawą promocją na start.

Zobacz: Samsung Galaxy Tab S9 FE. Nowe tablety są bardzo płaskie i mają 5G

Ceny najnowszych tabletów Samsunga

Najnowsze tablety firmy Samsung, których sprzedaż dzisiaj (11 października 2023 roku) ruszyła w Polsce, to dwa modele różniące się przekątną ekranu. Każdy z nich występuje w dwóch wariantach różniących się łącznością (z 5G lub bez) oraz dwóch konfiguracjach pamięci. Ceny tych urządzeń są następujące:

Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 6/128 GB – 2399 zł ,

, Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 8/256 GB – 2699 zł ,

, Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 6/128 GB – 2799 zł ,

, Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 8/256 GB – 3099 zł ,

, Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi 8/128 GB – 3199 zł ,

, Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi 12/256 GB – 3599 zł ,

, Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 8/128 GB – 3599 zł ,

, Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 12/256 GB – 3999 zł.

Prezenty w promocji na start

Od 11 do 29 października 2023 roku trwa promocja, w ramach której zakup tabletu z serii Galaxy Tab S9 FE jest premiowany darmowymi słuchawkami Galaxy Buds2 w kolorze grafitowym czy etui Galaxy Smart Book Cover w kolorze czarnym. Aby z niej skorzystać, trzeba przede wszystkim w trakcie trwania promocji kupić któryś z najnowszych tabletów:

w sklepie na samsung.com/pl ,

, u operatora sieci Orange , Play , Plus lub T-Mobile ,

, , lub , u partnera handlowego Samsunga (lista w regulaminie).

W drugim kroku trzeba do 5 listopada tego roku aktywować zakupione urządzenie na terytorium Polski z dostępem do Internetu. Następnie należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i kliknąć w baner promocyjny. Do 12 listopada trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego dołączamy skan dowodu zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 21 dni roboczych powinniśmy otrzymać prezent. Jeśli nowy tablet kupimy w sklepie internetowym Samsunga lub u operatora jednej z czterech sieci komórkowych, otrzymamy słuchawki oraz etui. W przypadku zakupu dokonanego u pozostałych partnerów producenta, w prezencie otrzymamy tylko bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminach:

Zobacz: Debiutuje Galaxy Tab A9. To nowy tani tablet Samsunga

Zobacz: OnePlus Pad Go zadebiutował. To niedrogi tablet z LTE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung