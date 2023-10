OnePlus Pad Go zadebiutował. To niedrogi tablet z LTE

Marka OnePlus zaprezentowała nowy tablet OnePlus Pad Go. To stosunkowo niedrogie urządzenie o interesującej, choć niezbyt wyśrubowanej specyfikacji. Dostępne są wersje ze wbudowanym modemem LTE.

Doniesienia o tablecie OnePlus Pad Go pojawiały się już od kilkunastu dni, aż w końcu producent zaprezentował ten model w Indiach, gdzie już wchodzi do sprzedaży. Najprawdopodobniej wkrótce tablet trafi też na inne rynki.

OnePlus Pad Go wyróżnia się dość specyficzną obudową z dwuelementowym wykończeniem – górna, węższa ramka z dużym modułem fotograficznym jest lśniąca, zaś dolna – matowa, co ma zapewniać wygodę trzymania. Uwagę zwracają też zaokrąglenia na krawędziach urządzenia. Obudowa ma 6,89 mm grubości, a całość waży 532 g.

Z przodu modelu OnePlus Pad Go znalazł się ekran LTPS LCD o przekątnej 11,35 cala w rozdzielczości 2.4K (2408 x 1720) z odświeżaniem 90 Hz i niezbyt wysoką jasnością sięgającą 400 nitów. Producent chwali się certyfikatem TÜV Rheinland dla funkcji minimalizującej emisję światła niebieskiego. Ekran wyróżnia się proporcjami 7:5, co sprawia, że przede wszystkim sprawdzi się do czytania czy przeglądania internetu, a nieco mniej do filmów.

Podczas ich oglądania można za to skorzystać z czterech głośników z Dolby Atmos.

Sercem tabletu OnePlus Pad Go jest układ MediaTek Helio G99, wspierany przez 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4x oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, którą można rozszerzyć kartami microSD o pojemności do 1 TB.

Wyróżnik „Go” w nazwie nie odnosi się do lekkiej wersji Androida, jak się można spodziewać, lecz do mobilności urządzenia, czyli wbudowanego modemu LTE, który po włożeniu karty SIM zapewni dostęp do sieci mobilnej w każdym miejscu. Jest też wersja tabletu tylko z Wi-Fi 5, gdzie z kolei znalazło się rozwiązanie Cellular Data Sharing, pozwalające na współdzielenie łącza ze smartfonem – producent podkreśla przy tym, że nie jest to funkcja hotspotu Wi-Fi.

Sekcję foto tworzą dwa aparaty 8 Mpix – jeden w dużym oczku z tyłu, drugi nad ekranem. Energię dostarcza akumulator 8000 mAh z ładowaniem SUPERVOOC o mocy 33 W. Producent obiecuje do 14 godzin odtwarzania wideo.

Tabletem zarządza Android 13 z interfejsem Oxygen OS 13.2. Producent dodał też kilka rozszerzeń programowych, jak funkcja Auto Connect, która ułatwia bezprzewodowe łączenie i wymianę danych ze smarfonami OnePlus. Jest też współdzielenie ekranu z telefonu, Screen Mirroring.

OnePlus Pad Go wkracza na początek do Indii, gdzie jego cena zaczyna się od 19 999 rupii, czyli około 1050 zł za model 8+128 GB. Wariant z LTE kosztuje 21 999 rupii, czyli 1151 zł, a model 8 + 256 GB z LTE - 23 999 rupii, czyli 1256 zł. W Europie ceny będą oczywiście wyższe, ale szczegóły nie są jeszcze znane.

Źródło zdjęć: OnePlus