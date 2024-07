Samsung Galaxy S25 Ultra wreszcie z nowym wyglądem

Samsung w końcu odświeży design serii S. Samsung Galaxy S25 Ultra zaskoczy smukłością, ramkami i — jak zwykle — aparatem.

Czas na zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra może przynieść sporo zamieszania w dziedzinie designu topowych smartfonów. Ostatnie przecieki z Ice Universe sugerują, że firma chce jeszcze bardziej zwęzić ramki wokół wyświetlacza, a do tego telefon będzie znacznie smuklejszy.

We wcześniejszym przecieku mówiło się nawet o ekstremalnie małej grubości 8,4 mm. Trudno jednak w to uwierzyć, jeśli nowość Samsunga ma pracować w oparciu o energochłonnego Snapdragona 8 Gen. 4 - już teraz mówi się o konieczności zwiększania pojemności stosowanych akumulatorów, a nie o jakimś odchudzaniu. Pewną szansą jest natomiast nadchodzący Exynos 2500, którego wydajność energetyczna już teraz zaskakuje.

W przecieku mówi się o zaokrąglanych krawędziach tyłu obudowy i przez to węższym metalowym boku S25 Ultra, z zachowaniem jednak płaskiego ekranu na froncie. Takie profilowanie miałoby ułatwić chwyt telefonu, a jednocześnie sprzęt będzie wolny od zakrzywień na froncie, których brak przyjęliśmy z ulgą w ostatnich modelach.

Czyżby ruch wyprzedzający przed Apple iPhone 17 Slim?

Jak pisaliśmy ostatnio, Apple też przymierza się do resetu designu swoich sprzętów, a spodziewane zmiany to między innymi rezygnacja z serii Plus na rzecz nowej, jeszcze droższej niż Pro Max, serii Slim. Pierwszym modelem z nowej rodziny miałby być Apple iPhone 17 Slim, którego premiery spodziewać należy się we wrześniu przyszłego roku.

Zapoczątkowany przez Apple'a trend odchudzania zobaczyliśmy po raz pierwszy w odświeżonej linii iPadów serii Pro. Z konsumenckiego punktu widzenia tego typu zmiany są oczywiście atrakcyjne, pod warunkiem jednak zapewnienia przynajmniej równie długiego czasu pracy na akumulatorze.

O ile jeszcze w maju mówiło się o planach Samsunga na odchudzanie smartfonów, to jednak dotyczyły one serii Samsung Galaxy Z Fold. I plotki te faktycznie sprawdziły się, nowy Z Fold6 faktycznie jest smuklejszy. Odchudzanie bardziej mainstreamowego topowego modelu serii S to nowość.

Co więcej w Samsung Galaxy S25? Wiadomo, aparaty

Według niedawnych doniesień GalaxyClub, główny aparat 50 Mpix w Galaxy S25 może pozostać niezmieniony, podobnie jak przedni aparat do selfies. W sferze domysłów natomiast są pozostałe aparaty. W S24 i S24 Plus dostaliśmy tutaj 10 Mpix moduł z zoomem 3x i ultraszerokokątny aparat 12 Mpix.

Najwięcej jednak, tradycyjne już, zadzieje się w temacie foto w S25 Ultra. Niestety tutaj jesteśmy, póki co bez szczegółów — mówi się jedynie o "istotnych ulepszeniach tylnych aparatów". Być może to już czas na dołożenie kilku pryzmatów do zoomu i zrobienie prawdziwej lornetki, jaka ponoć trafi do Apple iPhone 19?

