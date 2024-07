A może Samsung się wyrobi? Niejasne losy procesorów dla Galaxy S25

Samsung boryka się z szeregiem wyzwań przy rozwoju swojego Exynosa 2500, wynikających głównie z zastosowania nowatorskiego, acz mało wydajnego procesu technologicznego 3nm GAA. Pojawiły się wręcz plotki, że Samsung nie wyrobi się z produkcją nowych układów i cała linia Samsung Galaxy S25, planowana na początek 2025 roku, będzie zasilana przez układy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Układy wydajne, ale też niepozbawione wad, głównie z racji olbrzymiej zachłanności energetycznej.

Najnowsze doniesienia dotyczące Exynosa 2500 są jednak bardzo optymistyczne. Samsung podobno osiągnął znaczący postęp w pracach i premiera w nowych flagowych galaktykach stała się o wiele bardziej realna.

It seems that Samsung's hard work is going smoothly, the latest prototype of the exynos 2500 has come out, and making it the chip with the best efficiency ever, it even offsets the efficiency of Apple A15 bionic with a frequency of 3.2Ghz.