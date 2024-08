Galaxy S24 Ultra ma za szerokie ramki? Samsung to naprawi

Na początku przyszłego roku Samsung powinien zaprezentować trzy nowe smartfony z flagowej serii Galaxy S25. Topowe urządzenie, z dopiskiem Ultra, ma przynieść nieco odświeżenia w wyglądzie. Plotki głoszą, że oprócz zaokrąglonych rogów dostaniemy węższe ramki wokół ekranu.

Samsung Galaxy S25 Ultra to szykowny na przyszły rok topowy flagowiec koreańskiego producenta z rodziny Galaxy S. Osoby narzekające na wygląd modelu Galaxy S24 Ultra, który jest niemal identyczny, jak w przypadku Galaxy S23 Ultra czy Galaxy S22 Ultra, Najnowsza odsłona flagowca z rysikiem S Pen ma przynieść nieco większe odświeżenie w designie, o czym wspomina między innymi typer Ice Universe w serwisie X.

Mniejsza szerokość, większy ekran

Niedawno pisaliśmy na łamach TELEPOLIS.PL, że Samsung zamierza zrobić ukłon w stronę użytkowników swojego flagowca z rysikiem, którzy uważają, że jest on zbyt kanciasty, a przez to niewygodny w użytkowaniu. Osobiście się z tym nie zgadzam i tę "kanciastość" uważam za jedną z głównych zalet wyglądu tych urządzeń, jednak będę musiał przyjąć to, co będzie. A co będzie? Zaokrąglone rogi, choć na szczęście nie aż tak, jak ma to miejsce w modelach Galaxy S24 czy Galaxy S24+.

Największą zmianą wizualną w tegorocznym modelu Galaxy S24 Ultra w porównaniu do poprzedników jest płaski ekran bez zaokrąglonych boków. Skutek jest taki, że ramka po prawej i lewej stronie wyświetlacza jest teraz zauważalnie szersza, co nie każdemu przypadło do gustu. To ma się zmienić już za kilka miesięcy, ponieważ Samsung Galaxy ma mieć szerokość zmniejszoną z 79 mm do 77,6 mm. Taką samą szerokość ma mieć nadchodzący iP{hone 16 Pro Max. Jednocześnie przekątna wyświetlacza Ultry ma wzrosnąć z obecnych 6,79" do 6,86". Oznacza to wyraźnie mniejsze ramki wokół ekranu, co Ice Universe pokazał na grafice (poniżej).

Zmiany pod maską

Pod względem specyfikacji technicznej, Samsung GalaxyS25 Ultra ma być wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, który ma mu zapewnić znaczący wzrost wydajności i lepsze zarządzanie energią, w porównaniu do poprzednika. Użytkownicy mogą spodziewać się co najmniej 12 GB pamięci RAM oraz minimum 256 GB pamięci masowej, prawdopodobnie w standardzie UFS 4.1, z możliwością wyboru pojemniejszej wersji, aż do 1 TB.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne nowego smartfonu, to mają tu zajść ulepszenia w postaci wyższej rozdzielczości niektórych jednostek. Główny aparat ponownie zaoferuje rozdzielczość 200 Mpix, ale do towarzystwa będzie miał już trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix. Upgrade dotyczy więc teleobiektywu z zoomem 3X (ma teraz 10 Mpix) oraz aparatu ultraszerokokątnego (obecnie 12 Mpix). Taką samą rozdzielczość zachowa teleobiektyw peryskopowy z powiększeniem optycznym 5X. Udoskonalone ma zostać również oprogramowanie do przetwarzania obrazu, co powinno zapewnić jeszcze lepszą jakość zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych.

