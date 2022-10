Bateria w Galaxy S23 też nieco urośnie

Samsung Galaxy S23 prawdopodobnie będzie miał pojemniejszy akumulator niż jego poprzednik. To dobra wiadomość dla przyszłych nabywców tego urządzenia.

Oczekuje się, że w pierwszym kwartale przyszłego roku Samsung zaprezentuje swoje nowe flagowce, czyli smartfony z serii Galaxy S23. Urządzenia te, jak wynika z dotychczasowych doniesień, zachowają wiele z wyglądu swoich poprzedników, przy czym zewnętrzny wygląd tylnych aparatów w modelach S23 i S23+ ma się upodobnić do tego, co znamy z Samsunga Galaxy S22 Ultra. Zamiast jednej dużej "wyspy" fotograficznej są tam pojedyncze obiektywy wystające ponad otaczającą je powierzchnię.

Do premiery nowych produktów Samsunga jest coraz bliżej, więc z różnych stron napływają kolejne wieści na ich temat. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Galaxy S23+ otrzyma pojemniejszą baterię (4700 mAh zamiast 4500 mAh). Najnowsze doniesienia sugerują, ze taka zmiana dotyczy również podstawowego modelu, czyli Galaxy S23.

Tipster o nicku Digital Chat Station napisał na weibo.com, że Samsung Galaxy S23 zostanie wyposażony w akumulator pojemności znamionowej 3785 mAh, co przełoży się na typową pojemność 3900 mAh. Jeśli ta plotka się potwierdzi, będzie to oznaczało wzrost pojemności akumulatora o 200 mAh względem poprzednika, modelu Galaxy S22. To dobra wiadomość, ponieważ mała pojemność baterii w tym smartfonie jest jedną z jego największych wad.

Samsung Galaxy S23 Ultra ma być zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh. W tym przypadku ma być po staremu, czyli jak w tegorocznym Galaxy S22 Ultra.

