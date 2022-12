Samsung może opóźnić premierę Galaxy S23. Coś nie daje mu spokoju

Samsung w pierwszym kwartale przyszłego roku zaprezentuje swoje nowe flagowe smartfony z serii Galaxy S23. Wydarzenie to może się trochę opóźnić, ponieważ koreański producent podobno intensywnie myśli nad jedną kwestią.

Do oficjalnej premiery smartfonów z serii Galaxy S23 jest coraz mniej czasu. Choć data tego wydarzenia nie została oficjalnie podana, z różnych stron dochodzą do nas raporty w tej sprawie. Według ostatnich doniesień miałoby to nastąpić w pierwszym tygodniu 2023 roku. Samsung może jednak nie dotrzymać takiego terminu.

Późniejsza premiera, bo Samsung nie rozstrzygnął jednej kwestii

Pierwszy tydzień lutego to i tak późniejsza data, niż 14 stycznia. W tym dniu w 2021 roku swoją premierę miała seria Galaxy S21. Dla porównania, tegoroczna seria Galaxy S22 została oficjalnie zaprezentowana 9 lutego 2022 roku. Jak niektórzy zauważyli, Samsung powinien jak najszybciej wypuścić na rynek swoje nowe flagowe smartfony. To jednak może się nieco opóźnić, ponieważ koreański producent podobno wciąż się zastanawia, jaka powinna być cena za te urządzenia.

O tym, że powyższa kwestia jest bardzo ważna, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. To między innymi od ceny zależy powodzenie każdego produktu, również jeśli to smartfon. A konkurencja jest ogromna. Samsung musi więc podjąć decyzję, czy utrzymać dotychczasowe ceny, czy je podnieś. A jeśli podnieść, to o ile.

W Polsce tegoroczne flagowce Samsunga debiutowały z następującymi cenami:

To kiedy Samsung pokaże swoje nowe flagowce? Według jednego z leakerów, może się to stać w połowie lub nawet pod koniec lutego 2023 roku. Pozostaje mieć nadzieję, ze Samsung szybko podejmie decyzję o cenach swoich nadchodzących produktów i nie będziemy na nie musieli zbyt długo czekać.

