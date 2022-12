Biedronka odpala hit. Jeden z najtańszych telefonów w swojej klasie

Model Hammer Cross wprawdzie nie jest smartfonem, ale to jeden z najtańszych pancerniaków, jakie znajdziemy w sklepach.

Wbrew pozorom nie każdy potrzebuje smartfonu. Cały czas pozostaje bowiem grupa użytkowników, którzy zadowalają się najbardziej podstawowymi funkcjami. Słowem, chcą zadzwonić i wysłać SMS-a i tyle. Ucieszą się jednak, gdy docelowe urządzenie będzie mieć podwyższoną odporność na pył czy zachlapania, bo na przykład pracują w trudnym środowisku, choćby na placu budowy.

Do takich właśnie osób swą najnowszą ofertę zdaje się adresować sklep internetowy Biedronki, gdzie pojawił się ostatnio model Hammer Cross. To na wskroś prosty telefon, tyle że wyposażony we wzmacnianą obudowę właśnie. W promocyjnej cenie 169 zł, w dodatku z wliczoną wysyłką, należy do najtańszych w swej klasie.

Hammer Cross z Biedronki – specyfikacje i cena

Hammer Cross to wybitnie klasyczna konstrukcja jednobryłowa, z fizycznymi przyciskami, cechująca się wymiarami 133,5 x 58 x 18 mm i masą całkowitą 156 gramów. Zastosowany ekran ma przekątną 2,4 cala, przy czym cechuje się rozdzielczością 240 x 320 px. Pod maską znajdziemy z kolei m.in. 32 MB pamięci, akumulator 1800 mAh, moduł Bluetooth i aparat fotograficzny VGA.



Niemniej, jak już zostało wspomniane, najistotniejsza jest tutaj zwiększona odporność, a tę gwarantować ma zgodność z normą IP68. W rezultacie sprzęt powinien być zarówno całkowicie pyłoszczelny, jak i poradzić sobie w warunkach długotrwałego zanurzenia w wodzie. Warto ponadto zauważyć, bateria telefonu jest wymienialna, natomiast kropkę nad i stanowi obsługa dwóch kart SIM (DualSIM).

Choć sugerowana cena detaliczna, jak twierdzi Biedronka, wynosi 189 zł, przez jakiś czas telefon ma być dostępny w promocyjnej cenie 169 zł. W dodatku z darmową wysyłką do paczkomatu. Co obecnie wcale nie takie oczywiste, w zestawie, obok jednostki zasadniczej, znalazło się miejsce dla ładowarki i okablowania. Polski dystrybutor, firma mPTech, udziela na całość dwuletniej gwarancji.

