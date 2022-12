Motorola tnie ceny na święta. Zaoszczędzić można do 500 zł

Motorola przygotowała świąteczną promocję na swoje wybrane smartfony. Urządzenia te mają cenę niższą nawet o 500 zł.

Motorola chwali się, że wszystkie smartfony w promocyjnej ofercie prezentują funkcje, których należy oczekiwać od nowoczesnych urządzeń mobilnych. Służą one do wykonania dobrych zdjęć przy świątecznym stole, ale również nagrania relacji wideo z z rodzinnego spaceru czy innego wydarzenia. Z promocji można skorzystać do 31 grudnia 2022 roku u wybranych partnerów producenta.

Motorole tanieją przed świętami

Lista przecenionych smartfonów marki Motorola zawiera 12 pozycji. Znajdziemy na niej zarówno najnowszego "składaka" firmy, ja i urządzenia z dolnej półki cenowej:

Motorola Edge 30 Ultra – 3999 zł,

Motorola Edge 30 Fusion – 2499 zł,

Motorola Edge 30 Neo – 1699 zł,

Motorola RAZR 2022 – 5699 zł,

Motorola Moto G72 – 1299 zł,

Motorola Moto G60 – 1199 zł,

Motorola Moto G52 – 999 zł,

Motorola Moto G42 – 899 zł,

Motorola Moto G31 – 799 zł,

Motorola Moto G22 – 699 zł,

Motorola Moto E22 – 599 zł,

Motorola Moto E20 – 444 zł ( od 16 do 24 grudnia) lub 499 zł (od 25 do 31 grudnia).

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola