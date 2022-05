Samsung Galaxy S22 5G w promocji cashback. Odzyskać można 500 zł

Samsung przygotował kolejną promocję, w której kupując sprzęt tego producenta można odzyskać część jego ceny w formie zwrotu na konto. Tym razem dotyczy ona flagowego smartfonu Galaxy S22 5G.

Gaalxy S22 5G to najmniejszy z tegorocznej serii flagowców Samsunga, który oferuje świetne wyposażenie, a przy tym nie odbiega rozmiarami od iPhone'a 13/13 Pro. Na wyposażeniu znajdziemy tu niemal doskonały wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, wydajne podzespoły oraz wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych. A to wszystko zamknięte w szklano-aluminiowej obudowie, odpornej na działanie wody i pyłów (IP68).

Samsung Cashback – jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z najnowszej promocji Samsunga, należy w dniach od 23 maja do 5 czerwca 2022 roku kupić smartfon Galaxy S22 u partnera handlowego producenta. Ich lista znajduje się w regulaminie. Nowe urządzenie trzeba aktywować do 8 czerwca tego roku poprzez uruchomienie go na terytorium Polski z dostępem do Internetu. W kolejnym kroku należy do 12 czerwca 2022 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w aplikacji Samsung Members. W nim między innymi wpisujemy numer swojego konta bankowego (na który chcemy otrzymać zwrot) oraz załączamy dowód zakupu. Pieniądze trafią na podane konto w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis, Samsung

Źródło tekstu: Samsung