Kup smartfon z serii Samsung Galaxy S21 i zgarnij słuchawki w prezencie

Samsung przygotował wiosenną promocją na swoje najnowsze flagowce. Kupując teraz któryś ze smartfonów z serii Galaxy S21 można w prezencie otrzymać słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Pro o wartości 999 zł.

W styczniu tego roku Samsung zaprezentował trzy nowe flagowe smartfony z serii Galaxy S21. Urządzenia te różnią się między sobą wielkością, częścią wyposażenia (szczególnie w przypadku modelu S21 Ultra) oraz, oczywiście, ceną. Najnowsze modele sprzedają się lepiej niż ich poprzednicy, co nie znaczy, że nie można jeszcze bardziej rozkręcić sprzedaży, czemu ma służyć między innymi najnowsza promocja.

Jak wziąć udział w wiosennej promocji Samsunga?

Aby wziąć udział w najnowszej promocji Samsunga, należy w dniach od 5 do 25 kwietnia 2021 roku kupić jeden ze smartfonów z serii Galaxy S21 u partnera handlowego koreańskiego producenta. Ich listę można znaleźć w regulaminie. Następnie do 28 kwietnia tego roku trzeba aktywować urządzenie z polską kartą SIM, a potem zalogować się na nim do aplikacji Samsung Members. Kolejnym krokiem powinno być wypełnienie do 30 kwietnia dostępnego w aplikacji formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie dowodu zakupu. Po pozytywnej wersyfikacji zgłoszenia, w ciągu 14 dni roboczych słuchawki Galaxy Buds Pro zostaną wysłane na podany adres.

Liczba nagród w promocji jest ograniczona i wynosi 7000 sztuk. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie promocji.

