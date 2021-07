Samsung Galaxy S21 FE w bazie TENAA - poznaliśmy specyfikację

Samsung Galaxy S21 FE pojawił się w chińskiej bazie TENAA. Poznaliśmy w ten sposób spory fragment specyfikacji urządzenia.

Niewykluczone, że Samsung Galaxy S21 FE to najbardziej wyczekiwany spośród tegorocznych smartfonów koreańskiego producenta. Choć od jego premiery dzieli nas jeszcze dobrych kilka tygodni, w sieci na temat nowego "flagowca dla rozsądnych" pojawia się coraz więcej informacji. Najnowsza porcja informacji pochodzi z chińskiej bazy TENAA, gdzie pojawił się spory fragment specyfikacji urządzenia.

Samsung Galaxy S21 FE - specyfikacja

Z przecieku dowiadujemy się, że Samsung Galaxy S21 FE zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,4" (najprawdopodobniej AMOLED), będzie obsługiwał łączność 5G, a na jego pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 4370 mAh. Urządzenie ma pracować pod kontrolą Androida 11.

W rubryczce znalazły się także wymiary obudowy, choć wygląda na to, że wkradła się do nich literówka. W innym wypadku eden z boków urządzenia ma tylko 4,5 mm długości, co jest oczywiście niemożliwe. Stąd poprawne gabaryty to najprawdopodobniej 155,7 x 74,5 x 7,9 mm.

Oczywiście nie jest to pełna specyfikacja Samsunga Galaxy S21 FE, a we wpisie brakuje wielu kluczowych parametrów. Jest to jednak jeden z bardziej wiarygodnych przecieków na temat nowego modelu Koreańczyków, z jakim mieliśmy dotąd do czynienia. Więcej na temat nadchodzącego urządzenia poznamy zapewne w okolicach premiery, której spodziewamy się w okolicach października 2021.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip3 Lite też już w sierpniu

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra dostanie gorszy aparat?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Twitter (@evleaks)

Źródło tekstu: GSMArena, TENAA