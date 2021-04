Samsung się wygadał. Nadchodzi Galaxy S21 FE

Samsung nas nie zawiedzie. Dzięki błędowi na meksykańskiej stronie Samsunga dowiedzieliśmy się, że nadchodzi Samsung Galaxy S21 FE. W 2020 roku Galaxy S20 Fan Edition zrobił na nas bardzo dobre wrażenie, więc czekamy z niecierpliwością.

W zasadzie było pewne, że Samsung spróbuje powtórzyć sukces z 2020 roku. Samsung Mexico potwierdził, że nowy model będzie nazywać się dokładnie tak, jak przypuszczaliśmy – Galaxy S21 FE – i zbliża się wielkimi krokami.

Samsung Galaxy S21 FE: specyfikacja i kolory

W zasadzie meksykański Samsung nie potwierdził wiele więcej. Wciąż nie znamy detali specyfikacji. Spodziewamy się jednak powtórki z 2020 roku, ale ze współczesnymi komponentami. Bardzo liczymy na to, że do Europy trafi wersja ze Snapdragonem i stawiamy na Snapdragona 888. Przypomnę, że Galaxy S20 FE w wersji z 5G również miał Snapdragona, mimo że seria Galaxy S20 była w Polsce dostępna z Exynosami. Wiele wskazuje na to, że telefon dostanie akumulator 4500 mAh. Nie może też zabraknąć ekranu z częstotliwością odświeżania przynajmniej 90 Hz. Rozmiar będzie zapewne w okolicy 6,4-6,5 cala.

Zobacz: Test: Samsung Galaxy S20 FE 5G działa we wszystkich 5G i to nie koniec jego zalet

Poza tym wiemy, że Galaxy S21 FE dostanie 32-megapikselowy aparat do selfie. Czy będzie to ta sama jednostka, co w Galaxy A52? Nie można tego wykluczyć. Z tyłu z pewnością znajdą się trzy aparaty, ale ich parametrów jeszcze nie znamy. Na różnych rynkach mają być dostępne warianty ze 128 i 256 GB pamięci na dane.

Wzornictwo będzie zapewne spójne z tym, które wprowadziła seria Galaxy S21. Spodziewamy się więc wyspy z aparatami, która zachodzi na boczną i górną krawędź telefonu i ponownie matowego wykończenia. Na szkło raczej nie ma co liczyć w telefonie, który z założenia ma być tani. Kolory są znane od lutego: szary, różowy, fioletowy, biały i jasnozielony. Nowi właściciele dostaną 3 duże aktualizacje Androida.

Ceny pozostają wielką niewiadomą. Wszystko stanie się jasne prawdopodobnie podczas konferencji Galaxy Unpacked, zaplanowanej na 19 sierpnia. Na razie dla zaostrzenia apetytu przypomnę, dlaczego Galaxy S20 FE wpadł nam w oko.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: SamMobile,