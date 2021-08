Samsung Galaxy A52S 5G coraz bliżej. Znamy specyfikację

Rodzina przystępnych cenowo telefonów z 5G Samsunga powiększy się wkrótce o nowy model – Galaxy A52S 5G. Pierwsze doniesienia o tym urządzeniu pojawiły się już kilkanaście dni temu, gdy ujawniona została jego cena. Teraz poznaliśmy niemal pełną specyfikację.

Galaxy A52S 5G to nieco ulepszona wersja jednego z ciekawszych, przystępnych cenowo smartfonów Samsunga z najnowszym standardem łączności – Galaxy A52 5G.

Dzięki specyfikacji, którą ujawnił serwis WinFuture, potwierdziły się wcześniejsze przecieki, że sercem ulepszonej wersji jest układ Qualcomm Snapdragon 778G. Poprzednik napędzany był przez Snapdragona 750G. Będzie się to wiązało z wymiernymi korzyściami – chipset w Galaxy A52S 5G wykonany jest w nowszym procesie technologicznym 6 nm (vs. 8 nm), ma też wydajniejsze rdzenie Cortex-A78 (vs. Cortex-A77) o wyższym taktowaniu 2,4 GHz, lepszą grafikę Adreno 642L i nowszy modem 5G – Snapdragon X53. W sumie wydajność nowego układu ma zapewnić przyrost mocy nawet do 35%.

Według WinFuture w Europie Samsung Galaxy A52S 5G będzie oferowany z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Powstanie także wariant z pamięcią 8/256 GB, jednak jego dostępność na naszym kontynencie nie jest pewna. Nie zabraknie złącza kart pamięci microSD.

Samsung Galaxy A52S 5G otrzyma ekran Super AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,5 cala w rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) i podobnie jak poprzednik, będzie miał okrągłe wycięcie na aparat. W ekran wkomponowany został czytnik linii papilarnych.

Sekcję foto tworzyć będą: główny aparat 64 Mpix (f/1,8), szerokokątny aparat 12 Mpix (f/2,2), a także dwa aparaty 5 Mpix – makro i bokeh – każdy z przysłoną f/2.4. Zdjęcia selfie wykonamy za pomocą szerokokątnego aparatu 32 Mpix (f/2,2). Zarówno tylny, jak i przedni aparat pozwolą na nagrywanie wideo 4K.

Moc do pracy dostarczy akumulator 4500 mAh, który będzie można szybko zasilać energią z mocą 25 W za pomocą złącza USB C. W specyfikacji znajdziemy także dwa gniazda nanoSIM, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 i NFC. Obudowa telefonu zapewni pyło- i wodoszczelność IP67.

Wszystkim zarządzać będzie Android 11 z interfejsem One UI 3.1. Samsung Galaxy A52S trafi na rynek pod koniec sierpnia w cenach zaczynających się od 449 euro (2055 zł) i kolorach: czarnym, zielonym, niebieskim i fioletowym.

W sumie więc specyfikacja Galaxy A52S 5G bardzo przypomina poprzednika, a najważniejszą zmianą jest zwiększona wydajność i potencjalnie bardziej sprawne funkcje komunikacyjne.

