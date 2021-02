Samsung Galaxy A52 5G - znamy specyfikację

Już niedługo pojawi się model Samsung Galaxy A52 5G. Teraz chińska agencja regulacyjna TENAA zdradziła specyfikację nadchodzącego urządzenia.

Samsung Galaxy A52 5G zadebiutuje już niedługo. Razem z nim spodziewamy się nieco lepiej wyposażonego modelu Samsung Galaxy A72 5G. Koreański producent ma tylko śladową obecność w Chinach, jednak to wystarczy, by rejestrować swoje telefony w TENAA. Dzięki temu chiński regulator kolejny raz zdradził specyfikację techniczną nadchodzącego modelu. Będzie on miał Snapdragona 750G i wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5 cala. Równoległy wariant 4G to dla porównania Snapdragon 720G.

Wróćmy jednak do wersji 5G. Pojemność akumulatora będzie miała 4500 mAh. W przypadku pamięci RAM możemy się spodziewać 6 GB lub 8 GB. Smartfon będzie miał cztery sensory aparatu, jednak ten główny będzie mieć 64 Mpix. Dostępne będzie ładowanie 15 W. Nowy smartfon będzie kosztował najprawdopodobniej 460 euro w wariancie 6/128 i 510 euro w przypadku wersji 8/256. Dostępne będą cztery wersje kolorystyczne: biała, czarna, niebieska i fioletowa. Certyfikacja w TENAA dowodzi, że debiut nowych urządzeń jest już bardzo blisko.

