Samsung pokazał wyświetlacz zginany w dwie strony

Samsung zaprezentował nowy zawias obracany o 360 stopni. Dzięki niemu można zginać wyświetlacz, a więc i cały smartfon, w dwie strony.

Samsung Display, który w koreańskim koncernie odpowiada za produkcję wyświetlaczy, pokazał podczas targów CES 2023 prototypowy wyświetlacz i zawias do składnych smartfonów. Panel "Flex In & Out" można zgiąć w jedną lub drugą stronę, wykonując obrót o 360 stopni. Dzięki temu smartfon wyposażony w taki wyświetlacz będzie można złożyć tak, by ekran był wewnątrz (jak we wszystkich dotychczasowych "składakach" Samsunga) lub na zewnątrz obudowy (jak w niektórych smartfonach Huaweia). Zawias z kolei ma konstrukcję, dzięki której mniej widoczne mają być zgięcia panelu AMOLED, co przeszkadza niektórym użytkownikom Foldów.

Prototypowy ekran i zawias (lub podobne) mogą trafić do tegorocznego Samsunga Galaxy Z Fold5, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Dzięki temu składany smartfon Koreańczyków upodobniłby się do najnowszych produktów konkurentów, takich jak Oppo Find N2 czy Motorola RAZR trzeciej generacji. Na zdjęciu poniżej widać, jak wypada nowy zawias Samsunga (na dole) w porównaniu ze smartfonem Galaxy Z Fold4. Różnica jest taka, że w stosowanym do tej pory rozwiązaniu wyświetlacz po złożeniu układa się w kształt litery "U", natomiast w prototypie tworzy kształt kropli wody i miejsce zgięcia chowa się głębiej we wnętrzu obudowy.

Na razie nie wiadomo czy i kiedy Samsung wprowadzi na rynek składany smartfon, który będzie można wygiąć w obie strony.

