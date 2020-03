Redmi Note 9S: premiera 23 marca, oficjalna zapowiedź

Po premierze smartfonów Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max wielu fanów marki zastanawiało się co z podstawowym modelem „nie Pro”? Chociaż istnienie takiego telefonu pozostaje w sferze przecieków i domysłów, to jest w stu procentach pewne, że 23 marca zadebiutuje Redmi Note 9S.

Podstawowy model Redmi Note 9 pojawiał się w przeciekach na długo przed premierą nowej linii smartfonów marki, więc to, że ostatecznie nie został pokazany podczas internetowej konferencji 12 marca, budziło zdziwienie. Zamiast tego firma przedstawiła modele Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max, przy czym wyróżnik tego drugiego jest tylko zagraniem marketingowym i w niewielkim stopniu oddaje różnice między telefonami.

Pozostało więc pytanie dotyczące trzeciego modelu – Redmi Note 9. Pewne światło rzuca na sprawę oficjalna zapowiedź malezyjskiego oddziału Xiaomi. Otóż poinformował on, że 23 marca będzie miała miejsce premiera modelu Redmi Note 9S. Specyfikacja nie jest jeszcze znana, ale z udostępnionych przez producenta grafik wynika, że smartfon wyposażony będzie w poczwórny aparat w „kuchenkowym” układzie, a przedni aparat znajdzie się w okrągłym wycięciu na górze ekranu.

Czy Redmi Note 9S to po prostu Redmi Note 9 w regionalnym wariancie? Sporo na to wskazuje, bo wprowadzony w zeszłym roku w Indiach Redmi Note 7S to Redmi Note 7 z nieco innymi zakresami sieciowymi. W serii Note 8 wariant z wyróżnikiem „S” nie powstał, ale za to weszła na rynek wersja Redmi Note 8T – czyli Note 8 z NFC – który sprzedawany jest także w Polsce. Analogicznie należałoby więc się spodziewać, że producent przedstawi także chiński model Redmi Note 9 oraz wzbogacony o NFC - Redmi Note 9T.

Według wcześniejszych przecieków Redmi Note 9 ma być wyposażony w układ MediaTek Helio G70 i 6 GB pamięci RAM.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GizmoChina