Redmi K40 w przyszłym miesiącu

Już w przyszłym miesiącu oficjalnie zadebiutuje nowy telefon należącego do Xiaomi Redmi. Będzie to Redmi K40.

Dobre wieści docierają do nas z Chin. Już w przyszłym miesiącu oficjalnie pojawi się seria Redmi K40. Zapowiedział to sam Lu Weibing, który jednocześnie przeprosił, że nie ma już w sprzedaży smartfonów Redmi K30 Ultra. Nie wiemy co prawda ile będzie liczyła modeli, na pewno jednak przynajmniej jeden będzie miał układ MediaTek Dimensity 1200. Flagowiec chińskiej marki będzie miał również warianty ze Snapdragonem 888. Oczywiście będą one jednak odpowiednio droższe.

Dotychczasowe przecieki mówią też o akumulatorze o pojemności 4000 mAh. Okazuje się też, że Redmi zamierza pójść drogą swojego właściciela, czyli Xiaomi. Nowy modle będzie sprzedawany w dwóch wersjach - z ładowarką i bez ładowarki. Niestety, nie oszukujmy się - to pierwszy krok do zakończenia dodawania ładowarek. Możemy się też spodziewać wyświetlacza OLED z odświeżaniem 120 Hz. Za jego produkcję będzie odpowiadał koreański Samsung. Najprawdopodobniej najtańszy wariant urządzenia kosztował 2999 juanów, czyli około 1730 złotych.

Źródło tekstu: gizchina, wł