Redmi też zrobi telefon dla graczy

Na polu walki w sektorze smartfonów dla graczy pojawi się kolejny konkurent. A raczej: Xiaomi wystawi do wyścigu swoją kolejną markę. Tym razem będzie to Redmi.

Na rynku smartfonów gamingowych jest bardzo tłoczno. To niewielka, ale obłożona dużą marżą nisza, nie dziwi zatem, że jest tam tylu chętnych. Zdecydowanym liderem jest tam jednak tajwański Asus ze swoją serią ROG Phone. Tak jak klasyczne ZenFone'y nie przebiły się za bardzo, tak Asus świetnie sobie radzi w sektorze dla graczy. Podgryzać próbuje go Nubia ze swoją serią Red Magic czy Xiaomi ze swoim Black Sharkiem, ale bezskutecznie. Chińczycy doszli zatem do wniosku, że może czas zawalczyć o nieco niższy segment cenowy. Na pewno są gracze, którzy są fanami gier mobilnych, jednak nie potrzeba im tak potężnej maszyny jak ROG Phone.

W tym celu Xiaomi wydeleguje do walki o segment gamingowy swoją tanią markę Redmi. Lu Weibing stojący na czele Redmi potwierdził, że w 2021 zobaczymy telefon dla graczy autorstwa jego marki. Wiemy też, że sercem nowego smartfonu będzie układ MediaTek Dimensity 1200. Jednocześnie dyrektor generalny Redmi przypomniał, że niedługo pojawi się też model Redmi K40. Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami jeden z wariantów modelu będzie miał właśnie ten układ tajwańskiego MediaTeka.

Źródło tekstu: weibo via gsmarena, wł