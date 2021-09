RedMagic 6S Pro: przezroczysty tył, wiatraczek z RGB, chłodzenie o 20 stopni mniej

Zaprezentowany dziś RedMagic 6S Pro to kolejny flagowy model marki, która niestrudzenie próbuje podbić rynek smartfonów gamingowych. Chociaż już poprzednie konstrukcje z tej linii, jak RedMagic 6 Pro, wysoko podniosły poprzeczkę, dzisiejsza nowość jeszcze wnosi kilka usprawnień.

RedMagic 6S Pro kusi ekranem AMOLED o przekątnej aż 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), jasności 700 nitów, wyświetlającym 1,07 mld kolorów (DCI-P3) i cechującym się wysokim odświeżaniem 165 Hz. Wrażenie robi też czułość warstwy dotykowej – jest to aż 720 Hz, co zapewnia reakcję na gesty w trakcie gry zaledwie 7,4 ms. Dodatkowym elementem całości są dwa dotykowe triggery 450 Hz (8,3 ms) na metalowej ramce obudowy oraz jeszcze jeden przycisk o czułości 500 Hz na pleckach. Gamingowy charakter podkreśla oświetlenie RGB. Co jednak ciekawe, w jednym z wariantów tył obudowy jest półprzezroczysty, a kolorowe diody oświetlają umieszczony wewnątrz wentylator.

Sercem takiego sprzętu mógł być tylko jeden chipset – Snapdragon 888+, któremu pomaga 8 GB, 12 GB lub nawet 16 GB pamięci RAM LPDDR5. Pamięci wewnętrznej UFS 3.1 jest 256 GB lub 512 GB.

Producent zadbał o zaawansowane rozwiązania chłodzące telefon. Wentylator zwiększa przepływ powietrza pod obudową o 30%, a jego ciśnienie o 35%, co sprawia, że wewnętrzne komponenty są sprawniej chłodzone. Co więcej, producent zastosował do konstrukcji układu chłodzenia tzw. materiał zmiennofazowy (PCM), który może absorbować ciepło, przechowywać je i we właściwym momencie uwalniać. Ma to zapobiegać skokowemu wzrostowi temperatury w największym obciążeniu – jest ono odprowadzane w sposób zrównoważony.

Jak przekonuje producent, wydajność RedMagic 6S Pro będzie się utrzymywać na tym samym poziomie, dzięki kolejnym elementom chłodzącym. Bateria jest pokryta dużą folią miedzianą, podczas gdy komora parowa z grafitowym elementem o dużej powierzchni znajduje się za płytą główną. Takie rozłożenie elementów sprawia, że temperatura procesora może spaść aż o 20°C, a całego telefonu o 9%.

Zastosowanie tych elementów chłodzących przyczyniło się jednak do pogrubienia obudowy, która ma 9,5 mm. Telefon waży 215 g.

W specyfikacji telefonu znajdziemy też potrójny aparat 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix, przedni aparat 8 Mpix, ekranowy czytnik linii papilarnych ze zintegrowanym pulsometrem, głośniki stereo, wyjście audio 3,5 mm oraz oczywiście łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i NFC. Telefon ma też USB 3.0 i obsługuje standard wyjścia wideo HDMI.

W chińskiej wersji akumulator o pojemności 4500 mAh można naładować z mocą 120 W, jednak na rynki międzynarodowe wprowadzony zostanie nieco inny model – z akumulatorem 5050 mAh, ale ładowaniem tylko 66 W. Wszystkim zarządza Android 11 z interfejsem Redmagic OS 4.0.

Najtańszy wariant RedMagic 6S Pro z pamięcią 8/128 GB, w kolorze białym lub czarnym wyceniony został w Chinach na 3999 juanów, czyli 2360 zł. Topowy pod względem specyfikacji model 12/256 GB kosztuje z kolei 4799 juanów, czyli 2820 zł. Wariant z przezroczystą obudową jest droższy – jego cena (12/128 GB) zaczyna się od 4499 juanów (2655 zł).

Pd 27 września RedMagic 6S Pro pojawi się także w Europie, w tym w Polsce (przez sklep on-line). Na naszym kontynencie sprzedawany będzie model z baterią 5050 mAh/66W oraz 12 lub 16 GB pamięci RAM. I tak wersja czarna 12/128 GB ma kosztować 599 euro (2708 zł), model 16/256 GB (też czarny) – 699 euro (3160 zł), a przezroczysty 16/256 GB oznaczać ma wydatek 729 euro (3296 zł).

