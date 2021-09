Realme GT Master Edition już w Polsce. Zobaczcie, za ile!

Zgodnie z zapowiedziami, na polskim rynku zadebiutował drugi przedstawiciel serii smartfonów Realme GT – czyli Realme GT Master Edition. Urządzenie ma być „pogromcą średniej półki”, czyli zawojować segment dobrze wyposażonych smartfonów za cenę z jedynką na początku.

Firma Realme zapowiadała dzisiejszą premierę już kilka dni temu i oto teraz Realme GT Master Edition wkracza na nasz rynek. Jest to dobrze wyposażony model ze średniej półki, który do Polski wejdzie w dwóch wariantach pamięci. Oto ich ceny:

Realme GT Master Edition 6/128 GB – 1499 zł ,

– , Realme GT Master Edition 8/256 GB – 1799 zł.

W obu wersjach pojemnościowych dostępne będą trzy kolory:

biały (Luna White),

(Luna White), czarny (Cosmos Black),

(Cosmos Black), szary (Voyager Grey).

Ten ostatni to limitowana edycja z pleckami ze skóry wegańskiej z wygrawerowanym autografem japońskiego projektanta przemysłowego Naoto Fukasawy, który opracował wygląd telefonu. Tylna część obudowy nawiązuje wyglądem do walizki podróżnej z charakterystycznymi tłoczeniami. Urządzenie zostało nagrodzone w konkursie iF Design Award 2021. Co jednak ważne, cena tej wersji jest identyczna, jak pozostałych.

Telefon będzie dostępny w sieciach z elektroniką, a także w ofertach operatorów - Play, T-Mobile, Orange.

Jak widać, ceny są bardzo atrakcyjne, a firma Realme będzie walczyła o swoje miejsce w tych obszarach cenowych z popularnymi smartfonami Xiaomi czy Samsunga.

Realme GT Master Edition – dlaczego warto?

Realme GT Master Edition to smartfon wyposażony w piękny wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ o przekątnej 6,4 cala z odświeżaniem 120 Hz. Moc do pracy telefonu zapewnia układ Snapdragon 778G, czyli jeden z najnowszych chipsetów Qualcomma z wbudowanym modemem 5G, zapewniającym skuteczną łączność 5G we wszystkich polskich sieciach.

Nowy telefon Realme zwraca też uwagę interesującą sekcją fotograficzną. Otrzymujemy główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix (f/1,8), a towarzyszą mu: szerokokątny 8 MPix i makro 2 MPix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem selfie z matrycą 32 MPix firmy Sony.

Duża zaletą Realme GT Master Edition jest szybkie ładowanie Super DartCharge 65 W. Baterię o pojemności 4300 mAh można załadować od 0 do 100% w nieco ponad pół godziny. Wszystkim dyryguje Android 11 z interfejsem RealmeUI 2.0.

Więcej na temat Realme GT Master Edition w naszych pierwszych wrażeniach na temat telefonu:

Źródło zdjęć: Realme, wł.

Źródło tekstu: Realme