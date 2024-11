Ręczne sterowanie throttlingiem w samsungach

Nadchodząca nakładka Samsunga na Androida 15, czyli One UI 7, może przynieść nieoczekiwaną zmianę — specjalny wyłącznik throttlingu termicznego.

Throttling? A cóż to takiego?

Mianem throttlingu określane jest zabezpieczenie w procesorach mające na celu utrzymanie pożądanej kultury pracy. Gdy robi się zbyt gorąco, procesory stopniowo zmniejszają taktowanie i co za tym idzie spada ogólna wydajność sprzętu, ale jednocześnie urządzenie utrzymuje temperaturę obudowy na niższym poziomie, a do tego wolniej zużywana jest energia.

Zazwyczaj throttling jest odpalany, gdy tylko telefon przejdzie wymagający test wydajności — sprytnie, prawda? Jak donosi Chuvn8888, w najnowszej wersji nakładki systemowej Samsunga będzie można przejąć kontrolę nad tą automatyką.

Specjalny włącznik znajdować ma się w Opcjach Programistycznych, a więc mniej doświadczonym użytkownikom nie będzie groziło przypadkowe uruchomienie funkcji. Samsung już udostępniał podobne rozwiązanie w One UI 6, wyłączenie throttlingu wymagało jednak do tej pory dostępu do Samsung Device Health Manager Service poprzez aplikację zewnętrzną. Teraz operację będzie można wykonać w prosty sposób na telefonie.

To gratka szczególnie dla osób, które pałają się emulacją starszych konsol na telefonach, ale też możliwość np. renderowania dużych projektów wideo w znacznie krótszym czasie.

