To najszybsze smartfony na świecie. Zaskoczenie na szczycie rankingu

AnTuTu, znany benchmark wydajności smartfonów i tabletów opublikował właśnie ranking najwydajniejszych smartfonów na świecie. Na szczycie listy przyszedł czas na zmiany.

Jaki jest najwydajniejszy telefon? Odpowiedź nie jest prosta.

Na wydajność smartfonów składają się nie tylko te krótkie momenty, gdy pracuje on pod największymi obciążeniami, a to na nich skupiają się głównie benchmarki. To też kwestia tego, jak telefon pracuje w codziennym użytkowaniu, gdy rdzenie wydajnościowe procesora są uśpione, by nie trwonić niepotrzebnie energii. Do tego nowoczesne telefony uczą się przyzwyczajeń użytkownika i potrafią trzymać w pogotowiu najważniejsze aplikacje, tak byśmy nie musieli na nic czekać.

Nie zmienia to faktu, że zarówno redakcje, jak i sami producenci telefonów lubią budować swoje osądy na bazie syntetycznych benchmarków. Najczęściej wymieniany jest tutaj wyklęty przez Google'a ze Sklepu Play benchmark AnTuTu. Chińczycy dość luźno podchodzą w tym teście do polityki Google'a dotyczącej sposobu przetwarzania i prywatności danych. No i jak wypadli ze sklepu w 2020 roku, tak już do niego nie wrócili.

AnTuTu jest jakimś wyznacznikiem, tylko z braku lepszego testu

Chociaż aplikacja jest zakazana, nadal często traktuje się ją jak wyrocznię. Producenci telefonów bardzo dbają o jak najwyższe wyniki, bardzo często posuwając się do oszustw. A to nagle procesory są podkręcane, gdy tylko włączy się benchmark, a to ktoś grzebie w kodzie aplikacji tak, by wyniki były lepsze. Ostatni taki głośny przypadek to Realme GT, który w 2021 roku brylował imponującymi wynikami jak na Snapdragona 888.

Chińczycy z Realme wpadli na iście szatański pomysł, by nie dekompresować plików JPG w jednym z testów, czego efektem były znacznie lepsze wyniki. Za karę AnTuTu wywalił ich wyniki z bazy na 3 miesiące.

Na szczycie listy nie ma Realme

Opublikowany przez AnTuTu ranking, datowany na 1 listopada, ma na samej górze smartfon OnePlus 13, z 6,82-calowym ekranem 2K, Snapdragonem 8 Elite, 24 GB pamięci RAM, 1 TB pamięci wewnętrznej i akumulatorem 6000 mAh. Taka konfiguracja pozwoliła urządzeniu wykręcić imponujące 2 926 644 punktów.

To minimalnie lepszy wynik niż iQOO 13, na tym samym procesorze, ale w konfiguracji 16 GB / 1 TB. Kolejne miejsca aż do 6. włącznie zajmują telefony z MediaTekiem Dimensity 9400, który w tym sezonie zdecydowanie nie ma kompleksów względem procesorów Qulacommu.

Dosyć smutno patrzy się natomiast na wyniki Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro. Oba telefony mają Snapdragony 8 Elite i konfigurację 16/512 GB, ale w teście uzyskały odpowiednio 2 546 330 i 2 467 222 punktów. To znacznie mniej niż dwóch liderów rankingu z nowym Qualcommem i albo Chińczycy na czymś zaoszczędzili, albo jeszcze pracują nad optymalizacją.

A co na to Apple?

Dołączona wyżej tabela przedstawia wyłącznie telefony z Androidem. Zapytać jednak nie zaszkodzi, jak tam u Apple'a? No cóż, nie załapałby się do pierwszej dziesiątki, bo choć smartfonom Apple'a wydajności nie brakuje, to w chińskim teście iPhone 16 Pro i 16 Pro Max uzyskują wyniki na poziomie odpowiednio 1 665 128 i 1 678 791 punktów.

