Realme X7 i Realme X7 Pro pokazane w Indiach. Jest na czym oko zawiesić

Realme zaprezentowało serię telefonów Realme X7, złożoną z dwóch atrakcyjnych modeli. To świetnie rokujące średniaki z obsługą łączności 5G, dobrymi ekranami w ciekawych obudowach.

MediaTek zapowiadał pod koniec 2020 roku, że lada moment zobaczymy telefony z układami MediaTek Dimensity 800U i sztandarowym MediaTek Dimensity 1000 Plus. Trafiły one do najnowszych modeli Realme – odpowiednio do Realme X7 i Realme X7 Pro. Oba mają dual SIM i oba obsługują dual standby 5G.

Realme X7 z Dimensity 800U

Realme X7 dostał ekran Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala (2400 x 1080 px). Ekran zajmuje 90,8% frontowej powierzchni telefonu i może osiągnąć jasność do 600 nitów. Jego digitizer sampluje dotyk z częstotliwością 180 Hz, co także warto odnotować. W ekranie znalazł się czytnik linii papilarnych.

Realme X7 będzie dostępny w dwóch wariatnach: z 6 lub 8 GB RAM-u LPDDR4x. Oba dostaną 128 GB pamięci UFS 2.1 na dane. Telefon zasili akumulator o pojemności 4310 mAh i dostaniemy oczywiście 50-watowe szybkie ładowanie. W pudełku z Realme X7 będzie znajdować się 65-watowa ładowarka. Do ładowania wykorzystany będzie oczywiście port USB-C.

Frontowa kamera dostała matrycę 16 MPix i obiektyw f/2,5. Z tyłu znalazł się potrójny aparat: 64 MPix główny f/1,8 z PDAF, 8 MPix ultrawide (119°) f/2,3 oraz aparat makro z matrycą 2 MPix i obiektywem f/2,4.

Realme X7 waży 176 gramów w wersji „Space Silver” i 179 gramów w wersji „Nebula”. W tej drugiej wersji jest też grubszy (8,3 zamiast 8,1 mm), co wynika z bardziej złożonej konstrukcji obudowy. Muszę przyznać Nebula z hasłem reklamowym Realme prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

Realme X7 Pro z Dimensity 1000+

Realme X7 Pro ma sporo do zaoferowania bardziej wymagającym użytkownikom. Przede wszystkim ma świetny ekran. Jest tu panel Super AMOLED (2400 x 1080) o przekątnej 6,55 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz i samplowaniem dotyku 240 Hz. Ekran ten jest w stanie pokryć całą przestrzeń barw DCI-P3, a jego szczytowa jasność to aż 1200 nitów. Ekran został przykryty Gorilla Glass 5, czym Realme nie zapomniało się pochwalić podczas prezentacji telefonów. Tu także czytnik linii papilarnych został umieszczony w ekranie.

Realme X7 Pro dostanie 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci UFS 2.1 na dane. Zasili go akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można naładować 65-watową ładowarką z jej pełną mocą. Z atrakcji warto wymienić także Wi-Fi 6.

Aparat główny jest niemal identyczny jak w Realme X7, ale ma jeszcze jeden moduł – 2-megapikselowy, czarno-biały aparat wspomagający robienie portretów. Z przodu znalazł się zaś aparat 32 MPix z obiektywem f/2,45.

Waga tego telefonu to 184 gramy. Co ciekawe, mimo różnicy w rozmiarze ekranu, wymiary obudowy obu modeli są niemal identyczne. Realme X7 Pro również jest dostępny w dwóch kolorach. Tym razem to Mystic Black i Fantasy. Ten drugi także ma hasło marki na obudowie.

Sprzedaż w Indiach ruszy 12 lutego. Cennik wygląda następująco:

Realme X7 (6GB+128GB): ₹19,999 (ok. 1030 zł)

Realme X7 (8GB+128GB): ₹21,999 (ok. 1130 zł)

Realme X7 Pro (8GB+128GB): ₹29,999 (ok. 1540 zł)

Prezentacja tych modeli odbyła się wcześnie rano naszego czasu, ale jeśli masz ochotę ją obejrzeć, poniżej znajdziesz nagranie:

