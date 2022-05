Realme szykuje kolejny tablet. Teraz będzie to Realme Pad X

Realme szykuje kolejny tablet i wreszcie będzie to taki z łącznością 5G. Będzie warto kupić nowy tablet Realme?

Realme dopiero niedawno zaprezentował swój pierwszy tablet. Teraz na rynku są już dwa, żaden z nich nie ma jeszcze 5G. Realme już i tak jest tanią marką i bezpośrednim konkurentem dotychczasowego króla budżetowców Xiaomi. Jak widać Chińczycy chcieli wydać naprawdę budżetowe urządzenia.

Realme szykuje nowy tani tablet

Już niedługo pojawi się jednak pierwszy tablet 5G. Realme Pad X będzie miał układ Qualcomm Snapdragon 870. Nie będzie to zatem flagowiec, ale bez wątpienia będzie to bardzo przyzwoity średniak.

Niestety, niezbyt wiele wiemy na temat reszty specyfikacji tego tabletu. Na pewno możemy się spodziewać odświeżania 120 Hz. Realme obiecuje też bardzo pojemny akumulator. Realme zapowiada też sztuczną inteligencję współpracującą z aparatem.

To może niewiele informacji, ale nie powinniśmy się martwić. Do premiery w Chinach dojdzie jednak już 26 maja. Do tego czasu na pewno doczekamy się nowych przecieków. Najwięcej ich jest dosłownie tuż przed debiutem.

Źródło zdjęć: realme

Źródło tekstu: sparrowsnews, wł